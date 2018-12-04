محافظ الدقهلية يحيل 5 مدرسين للتحقيق بسبب عدم الانضباط

قرر الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، إحالة 5 مدرسين بمدرسة الشهيد اللواء رفعت عاشور الثانوية بميت سلسيل إلى التحقيق، وذلك لعدم تواجدهم فى العمل على الرغم من إثبات حضورهم فى نفس اليوم.





كما قرر محافظ الدقهلية، غلق مركزين للدروس الخصوصية بالمدينة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.





كما طالب "شاروبيم"، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو حالات الغياب فى الصف الثالث الثانوى بالمدرسة والمقيد بها 318 طالبًا لم يتواجد منهم سوى 28 طالبًا فقط وبمراجعة متوسط الحضور اتضح أن نسبة حضور الطلاب تتراوح 10% إلى 50% منذ بداية العام الدراسى الحالى، وتبين أن المدرسة قامت بإرسال خطابات رسمية لأولياء الأمور لإخطارهم بغياب أبنائهم عن المدرسة.





وأكد ضرورة انتظام العملية التعليمية فى جميع مراحل التعليم ومحاسبة المسئولين المتهاونين فى ضبط العملية التعليمية والسماح للمدرسين والعاملين بالمدارس بعدم التواجد فى عملهم رغم تحضيرهم على الورق.