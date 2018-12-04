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بين الناس

مواطن يناشد وزيرة الصحة لمساعدته في إجراء عملية زراعة كلى وإنقاذه من الموت

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 06:26 م
صدى البلد
وسام مختار
استغاث المواطن محمد علي أبو الجود أحد سكان قرية البياض مركز دسوق كفر الشيخ، بوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد لمساعدته في إجراء عملية زرع كلى لإنقاذ حياته من الموت.

وقال في رسالته من خلال شكاوى "صدى البلد": أنا بغسل كلى منذ 12 عاما لكن حاليا أجمع الأطباء أنه لن يجدي نفعا مع الغسيل وأحتاج لعملية زرع وبفضل الله وتوفيقه وجدنا متبرعا لكن تكلفة العملية كبيرة جدا وأنا لا أملك إلا الستر لكن قدرنا نجمع مبلغ من أهل القرية ولم نتمكن من جمع الباقي من المبلغ.

وناشد من يريد مساعدته التواصل على رقم 01064227813.

يذكر أن موقع "صدى البلد" الإخباري، يقدم خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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