مواطن يناشد وزيرة الصحة لمساعدته في إجراء عملية زراعة كلى وإنقاذه من الموت

استغاث المواطن محمد علي أبو الجود أحد سكان قرية البياض مركز دسوق كفر الشيخ، بوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد لمساعدته في إجراء عملية زرع كلى لإنقاذ حياته من الموت.



وقال في رسالته من خلال شكاوى "صدى البلد": أنا بغسل كلى منذ 12 عاما لكن حاليا أجمع الأطباء أنه لن يجدي نفعا مع الغسيل وأحتاج لعملية زرع وبفضل الله وتوفيقه وجدنا متبرعا لكن تكلفة العملية كبيرة جدا وأنا لا أملك إلا الستر لكن قدرنا نجمع مبلغ من أهل القرية ولم نتمكن من جمع الباقي من المبلغ.



وناشد من يريد مساعدته التواصل على رقم 01064227813.



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