مظاهرات في مطار بن جوريون بعد تأخر إقلاع 9 رحلات جوية من إسرائيل

تأجلت مواعيد إقلاع 9 رحلات طيران بسبب مظاهرات اندلعت في مطار بن جوريون في تل ابيب؛ تسببت في غلق المتظاهرين لفترة وجيزة مدخل المطار؛ احتجاجًا على العنف ضد النساء.



وتسببت الاحتجاجات التي استمرت نصف ساعة، اليوم الثلاثاء، في تأخر طفيف في الرحلات الجوية، وفقًا لسلطة الطيران المدني في إسرائيل.



في نفس الأثناء، استمرت عشرات الاحتجاجات في إسرائيل، حيث قام المتظاهرون بغلق الطرق في شارع روتشيلد في تل أبيب وفي ميدان الصفراء بالقرب من مبنى البلدية.