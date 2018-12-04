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بين الناس

أهالى عزبة الرامى يستغيثون لإعادة رصف شوارع العزبة

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 11:28 م
صدى البلد
وسام مختار
ناشد القارئ سامح سيد سلام، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع «صدى البلد»، محافظة البحيرة وإدارة الطرق والكبارى، التخطيط لرصف شوارع وطرقات منطقة عزبة الرامى مركز كوم حمادة.

حيث يعانى الأهالى من تصاعد الأتربة وتخريب سياراتهم نتيجة عدم وجود شوارع وطرقات صالحة للسير، وذلك قبل تحول المنطقة لعشوائيات رغم أنه يوجد شوارع هامة بالمركز وخاصة أمام المستشفى العام وبها مراكز طبية.

وقال " سلام " لم يتم رصف شوارعنا المتهالكة التى أصبحت نقمة على أهل العزبة بالكامل كما أن الوضع صعب جدا خصوصا بفصل الشتاء.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 .
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