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برلمان

برلماني يطالب بتحرك فوري لوقف الاعتداءات على فرع رشيد

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 03:41 م
فرع رشيد
فرع رشيد
فريدة محمد
تقدم محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو، بطلب إحاطة موجه الى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول الإجراءات المتخذة لحماية فرع رشيد من الاعتداءات المتزايدة يوما بعد يوم على مياه النيل، حيث تحول إلى مكان للنفايات، وصرف للمنازل والمصانع. 

وأشار "زين الدين" في طلبه، إلى أن فرع رشيد ظل لقرون عديدة مصدرًا للخير والنماء بثروته السمكية ومياهه العذبة المستخدمة في الشرب وري الأراضي الزراعية، كما كان مقصدًا للآلاف من المواطنين للتنزه على شاطئيه، الا أن الأمر اختلف الآن فتحول من مصدر للخير إلى مصدر تلوث ومرض، وفشل فى ري آلاف الأفدنة التي تقع على جسره بسبب انخفاض منسوب المياه.

وحذر من تفاقم المشكلة مع بداية السدة الشتوية التى ينخفض خلالها منسوب المياه إلى أدنى مستوى، إضافة إلى الانتشار الكبير لورد النيل، وهي أمور ساهمت جميعها فى تلوث المياه والقضاء على الثروة السمكية داخله. 

واوضح ان تعديات المواطنين والمصانع والمصارف عليه تنوعت فى ظل غياب الرقابة والمتابعة وتطهير جوانبه، حيث يخضع لعمليات الردم الممنهجة لبناء العشش والأكشاك والحظائر، وكذلك إقامة مصانع الطوب التي تعمل في وضح النهار، وتقوم بتجريف شواطئ النهر للحصول على الرمال اللازمة لصناعة الطوب، اضافة الى المطاعم والكافتيريات العائمة التي تتحول مساء إلي قاعات للأفراح والحفلات الصاخبة ويتم صرف مخلفاتها في مجري النهر.

وطالب النائب بسرعة التحرك بإجراء حصر دقيق لهذه التعديات الجديدة المخالفة وسرعة التصرف فيها حتي لا تلتهم مجري النهر وأراضي طرح النهر، وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بنهر النيل وحمايته ومعاقبة المخالفين حتى لا تتكرر هذه المخالفات، كما اكد على ضرورة غلق الصرف المخالف وتنفيذ مشروعات معالجة مياه المصارف التي تصب في نهر النيل.
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