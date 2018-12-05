محلية النواب: ملاعب الكرة الخماسية تحقق الانتفاع العام ويجب استثناؤها من الإزالات

استنكر النائب بدوي النويشي وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، قيام وزارة الزراعة بإزالة ملاعب "الكرة الخماسية"، الموجودة على الأراضى الزراعية قائلاً: "الزراعة تركت آلاف المبانى المخالفة الموجود على الاراضى الزراعية وبدأت فى إزالة الملاعب التى تحقق انتفاعًا عامًا لفئة الشباب".





وتابع "النويشى"، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، "ملاعب الكرة الخماسية التي أنشأها القطاع الخاص تحقق الانتفاع العام للدولة وتساند وزارة الشباب والرياضية في ظل قلة أعداد وإمكانيات مراكز الشباب فأصبحت هذه الملاعب بمثابة المتنفس الوحيد لتفريغ طاقات الشباب، والرياضة تنمى الأخلاق وتعلم التسامح وتبعد الشباب عن الانحراف"، لافتا إلى أن عدد هذه الملاعب ليس بالكثير على مستوى الجمهورية إلا أنها تجمع أعدادًا كبيرة من الشباب الذين ينظمون دورات رياضة لكرة القدم وغيرها على أعلى مستوى".





وطالب النويشى لجنة الشباب والرياضة بأن تقدم مذكرة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تطالب فيها باستثناء ملاعب الكرة الخماسية ومع تقنين أوضاعها، مؤكدا أنه يضم صوته إلى أعضاء لجنتى الزراعة لجنة الشباب والرياضة الرافضتين إزالة الملاعب سابقة الذكر.





كان الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، قد أكد أن حملة الوزارة بالتعاون مع جميع الأجهزة لإزالة بعض الملاعب المقامة على الأراضي الزراعية هدفها الحفاظ على قوت الشعب المصري باعتباره أهم من ملاعب الكرة، مشيرا إلى أن عدد الملاعب التي أنشئت على الأراضي الزراعية يصل إلى 2496 ملعبا وهذه مساحة كبيرة تقلص الرقعة الزراعية.



