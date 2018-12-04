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تعرف على الفرق بين اللجنة الدائمة والمجلس القومي لحقوق الإنسان.. فيديو

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 03:27 م
الدكتور صلاح سلام
الدكتور صلاح سلام
ندى فتح الله
أفاد الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأن هناك اختلافا كبيرا بين المجلس وبين اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، حيث إن المجلس هو هيئة استشارية للدولة المصرية، بينما اللجنة تنفيذية.

وقال "سلام"، خلال لقائة ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، إن اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تأتي محل إقامة وزارة مختصة بهذا المجال كما هو متواجد ببعض الدول.

وأضاف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان كان بحاجة ماسة لجهة تنفيذية تقوم على تنفيذ التوصيات التي يخرج بها، الأمر الذي يحمل دوره حاليًا اللجنة العليا لقوق الإنسان.

وأكد "سلام" أن اللجنة معنية بوضع استراتيجية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان ونشرها في جميع ربوع الجمهورية.
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