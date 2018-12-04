ناجي شهود: إيديكس 2018 يتميز بالتصنيف والتنوع في عرض الأسلحة ..فيديو

قال اللواء ناجي شهود مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن معرض إيديكس 2018 تميز بالتصنيف والتنوع في عرض المعدات والأسلحة، موضحًا أن إجراءات التأمين جيدة على الدخول إلى المعرض.





وأوضح "شهود"، خلال لقاء خاص مذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الثلاثاء، أن هناك حضورًا بالمعرض من التخصصات والرتب المختلفة، لافتًا إلى أن جهاز الصناعات البحرية والمركبات وأنواع جديدة من الذخائر كانت من أهم وأجدد الأسلحة المعروضة بالمعرض.





ونوه مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، بأن هذا المعرض يضع مصر على خريطة الدول المصنعة للأسلحة على مستوى دول العالم، مضيفًا أن مصر أصبحت قادرة على تكملة مسارها بجميع النواحي العسكرية والسياسية.