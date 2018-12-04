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أخبار العالم

وزير الداخلية البحرينى يحصد جائزة شخصية العام

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 03:27 م
صدى البلد
شيرين عادل
حصد الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية البحرينية جائزة شخصية العام 2018، وتكريمه من قبل المنظمة الدولية لمكافحة العنف والإدمان بالولايات المتحدة الأميركية، وذلك تقديرًا للنجاحات التي يحققها برنامج (معًا) لمكافحة العنف والإدمان.

ونشرت الصفحة الرسمية لوكالة أنباء البحرين عبر "تويتر"، تفاصيل فوز وزير الداخلية بجائزة شخصية العام 2018 في مجال مكافحة العنف نظرأ لجهوده ، وسعيه الحثيث النابع من ايمانه بأهمية تعزيز قيم ومبادئ أصيلة لدى مملكتنا الغالية من خلال المبادرات والمساهمات الرائدة التي قام بها في وزارة الداخلية في جميع الأصعدة لتكريس ذلك..

فضلأ عن متابعة المستمرة لملف مكافحة العنف بتعزيز الإجراءات الوقائية لحماية الشباب ، ومواصلة مسيرة التنمية والعطاء ومزيد من الإنجازات الوطنية لمملكة البحرين.

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