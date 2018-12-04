بعد 17 يوما من الاحتجاجات.. وإصابة 130 شخصًا والقبض على 400 شخص.. فرنسا ترضخ لمطالب متظاهري السترات الصفراء وتعلق زيادة الوقود.. فيديو

بعد أيام من اندلاع المظاهرات في العاصمة الفرنسية باريس يسمى بمظاهرات السترات الصفراء احتجاجا على رفع الضرائب على أسعار المحروقات، أعلن رئيس الحكومة الفرنسية ادوارد فيليب بعد 17 يوما من الاحتجاجات عن تعليق الزيادة المخطط توقيعها على ضريبة الوقود لمدة 6 أشهر.
وهبطت نسبة الرضا عن أداء ماكرون إلى 23% في الاستطلاع الذي أجري في أواخر الأسبوع الماضي بانخفاض ست نقاط عن الشهر السابق، وهبطت نسبة الرضا عن أداء فيليب عشر نقاط إلى 26%.
وتمثل النسبة التي سجلها الرئيس تلك التي سجلها سلفه فرنسوا هولاند في أواخر عام 2013، وفقا لمجلة باري ماتش، وكان هولاند في ذلك الوقت يعتبر الرئيس الأقل شعبية في تاريخ فرنسا الحديث.
وأكد رئيس الوزراء الفرنسي التراجع عن القرار بعد تصعيد ما يسمى بمظاهرات السترات الصفراء، مضيفا أن إيجاد الحل أمر ضروري لحكم فرنسا، لكن لا توجد ضرائب تستحق تعريض وحدة الأمة للخطر».
وقال إدوارد فيليب رئيس الوزراء الفرنسي، إن رفع الضرائب لا يشكل خطرًا على البلاد، موضحًا أن ما حدث من اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة أمر غير مقبول لأنه يعيق عمليات تنمية فرنسا.
وقال فيليب رئيس الوزراء، إن كل الفرنسيين لهم الحق في التظاهر ولكن هناك حقا في الأمن والسلام لذا لا تقبل الحكومة آثار العنف والتدمير التي قام بها المتظاهرون.
وأضاف "فيليب"، أنه سيتم تحديد منظمات واضحة من أجل تعبير الفرنسيين عن أنفسهم وعن آرائهم والابتعاد عن أساليب العنف والتدمير.
وأضاف: يجب أن نسدد الديون على فرنسا من خلال رفع قيمة الضرائب لأنه لا يمكن إبقائها كما هو، لافتًا إلى أنه لابد أن يكون هناك شفافية أكبر في الضرائب بفرنسا لأنها الأعلى في أوروبا.
أكد إدوارد فيليب، أنه لابد أن يكون هناك شفافية أكبر في الضرائب بفرنسا لأنها الأعلى في أوروبا، مضيفا أنه يقدر الشرطة والدرج وتفانيهم على عمله ومصمم على تقديم كل الدعم لهم.
ووجه حديثه للمواطنين قائلًا: "آن الوقت للحوار وأنا مقتنع تمامًا بشكل حازم بأنه يجب أن يلتف الفرنسيون حول طاولة للحوار، لمناقشة كافة أمورنا لأننا بذلك سنجد الحلول".
وبحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، قدرت الشركات الخسائر بـ400 مليون يورو، مضيفة أن العديد من شركات النقل البري واللوجستيات في وضع صعب للغاية يشير إلى مخاطر كبيرة على المدى القصير قد يؤثر أيضا على فرص العمل، مشيرة إلى ان الحكومة قد تتحمل تلك الخسائر.
وأوضحت أن العديد من موظفي الشركات لم يتمكنوا من الذهاب لعملهم بسبب الاحتجاجات كما أن تلك الشركات واجهت مشاكل أيضا في إمدادات الوقود في كثير من المناطق جراء الاحتجاجات.
- إجبار ماكرون العودة لفرنسا من قمة العشرين
- السترات الصفراء
- تراجع شعبية ماكرون
وهبطت نسبة الرضا عن أداء ماكرون إلى 23% في الاستطلاع الذي أجري في أواخر الأسبوع الماضي بانخفاض ست نقاط عن الشهر السابق، وهبطت نسبة الرضا عن أداء فيليب عشر نقاط إلى 26%.
وتمثل النسبة التي سجلها الرئيس تلك التي سجلها سلفه فرنسوا هولاند في أواخر عام 2013، وفقا لمجلة باري ماتش، وكان هولاند في ذلك الوقت يعتبر الرئيس الأقل شعبية في تاريخ فرنسا الحديث.
- تراجع الحكومة عن زيادة أسعار المحروقات
وأكد رئيس الوزراء الفرنسي التراجع عن القرار بعد تصعيد ما يسمى بمظاهرات السترات الصفراء، مضيفا أن إيجاد الحل أمر ضروري لحكم فرنسا، لكن لا توجد ضرائب تستحق تعريض وحدة الأمة للخطر».
وقال إدوارد فيليب رئيس الوزراء الفرنسي، إن رفع الضرائب لا يشكل خطرًا على البلاد، موضحًا أن ما حدث من اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة أمر غير مقبول لأنه يعيق عمليات تنمية فرنسا.
وقال فيليب رئيس الوزراء، إن كل الفرنسيين لهم الحق في التظاهر ولكن هناك حقا في الأمن والسلام لذا لا تقبل الحكومة آثار العنف والتدمير التي قام بها المتظاهرون.
وأضاف "فيليب"، أنه سيتم تحديد منظمات واضحة من أجل تعبير الفرنسيين عن أنفسهم وعن آرائهم والابتعاد عن أساليب العنف والتدمير.
وأضاف: يجب أن نسدد الديون على فرنسا من خلال رفع قيمة الضرائب لأنه لا يمكن إبقائها كما هو، لافتًا إلى أنه لابد أن يكون هناك شفافية أكبر في الضرائب بفرنسا لأنها الأعلى في أوروبا.
أكد إدوارد فيليب، أنه لابد أن يكون هناك شفافية أكبر في الضرائب بفرنسا لأنها الأعلى في أوروبا، مضيفا أنه يقدر الشرطة والدرج وتفانيهم على عمله ومصمم على تقديم كل الدعم لهم.
ووجه حديثه للمواطنين قائلًا: "آن الوقت للحوار وأنا مقتنع تمامًا بشكل حازم بأنه يجب أن يلتف الفرنسيون حول طاولة للحوار، لمناقشة كافة أمورنا لأننا بذلك سنجد الحلول".
- اعتداء رجال الشرطة على المتظاهرين
- إصابات الاحتجاجات
- 400 مليون يورو خسائر الاحتجاجات الفرنسية
وبحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، قدرت الشركات الخسائر بـ400 مليون يورو، مضيفة أن العديد من شركات النقل البري واللوجستيات في وضع صعب للغاية يشير إلى مخاطر كبيرة على المدى القصير قد يؤثر أيضا على فرص العمل، مشيرة إلى ان الحكومة قد تتحمل تلك الخسائر.
وأوضحت أن العديد من موظفي الشركات لم يتمكنوا من الذهاب لعملهم بسبب الاحتجاجات كما أن تلك الشركات واجهت مشاكل أيضا في إمدادات الوقود في كثير من المناطق جراء الاحتجاجات.