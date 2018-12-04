بعد 17 يوما من الاحتجاجات.. وإصابة 130 شخصًا والقبض على 400 شخص.. فرنسا ترضخ لمطالب متظاهري السترات الصفراء وتعلق زيادة الوقود.. فيديو

إجبار ماكرون العودة لفرنسا من قمة العشرين

السترات الصفراء

تراجع شعبية ماكرون

تراجع الحكومة عن زيادة أسعار المحروقات

اعتداء رجال الشرطة على المتظاهرين

إصابات الاحتجاجات

400 مليون يورو خسائر الاحتجاجات الفرنسية

بعد أيام من اندلاع المظاهرات في العاصمة الفرنسية باريس يسمى بمظاهرات السترات الصفراء احتجاجا على رفع الضرائب على أسعار المحروقات، أعلن رئيس الحكومة الفرنسية ادوارد فيليب بعد 17 يوما من الاحتجاجات عن تعليق الزيادة المخطط توقيعها على ضريبة الوقود لمدة 6 أشهر.وكانت أجبرت الاحتجاجات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على العودة إلى فرنسا من قمة مجموعة العشرين التي عقدت في نهاية الأسبوع الماضي وهو مكره.. وفي عطلة نهاية الأسبوع الثالث على التوالي منذ بداية الاحتجاجات هزت احتجاجات جديدة جميع أنحاء البلاد مرة أخرى ووصلت إلى ذروة عنفها في باريس، حيث تم حرق عشرات السيارات وتهشيم نوافذ البنايات والمحال التجارية بخلاف وقوع اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الشرطة التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع وأصيب العديد من المحتجين.وترتبط هذه الاحتجاجات بحركة غير شهيرة تعرف باسم "السترات الصفراء" التي ترجع الأسباب وراء غضبها إلى قرار رفع أسعار المحروقات وفرض ضريبة جديدة على البنزين وذلك في إطار التزامات فرنسا بشأن تغير المناخ، غير أن هذه الحركة تستغل إحباطات شريحة كبيرة من الجمهور الفرنسي إذ أطلقت دعوات لتفعيل شبكة أمن اجتماعي أكبر وذلك في وقت مازالت فرنسا تعاني فيه من تباطؤ معدلات النمو وارتفاع نسب البطالة، وسميت باسم ملابس السلامة الفلورية التي يلتزم بها سائقي السيارات الفرنسيين بالاحتفاظ بسيارتهم.أظهر استطلاع أجرته إيفوب-فيدوسيال، لصالح مجلة "باري ماتش" وإذاعة "سود راديو" نشر اليوم، الثلاثاء، أن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء إدوار فيليب هبطت لمستوى قياسي مع تصاعد احتجاجات "السترات الصفراء".وهبطت نسبة الرضا عن أداء ماكرون إلى 23% في الاستطلاع الذي أجري في أواخر الأسبوع الماضي بانخفاض ست نقاط عن الشهر السابق، وهبطت نسبة الرضا عن أداء فيليب عشر نقاط إلى 26%.وتمثل النسبة التي سجلها الرئيس تلك التي سجلها سلفه فرنسوا هولاند في أواخر عام 2013، وفقا لمجلة باري ماتش، وكان هولاند في ذلك الوقت يعتبر الرئيس الأقل شعبية في تاريخ فرنسا الحديث.وقال رئيس الحكومة الفرنسية إدوارد فيليب اليوم منذ قليل، إن باريس ستعلق الزيادة المخطط توقيعها على ضريبة الوقود لمدة 6 أشهر ردا على الاحتجاجات ضد هذه السياسة والتي اجتاحت مدن على مستوى البلاد.وأكد رئيس الوزراء الفرنسي التراجع عن القرار بعد تصعيد ما يسمى بمظاهرات السترات الصفراء، مضيفا أن إيجاد الحل أمر ضروري لحكم فرنسا، لكن لا توجد ضرائب تستحق تعريض وحدة الأمة للخطر».وقال إدوارد فيليب رئيس الوزراء الفرنسي، إن رفع الضرائب لا يشكل خطرًا على البلاد، موضحًا أن ما حدث من اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة أمر غير مقبول لأنه يعيق عمليات تنمية فرنسا.وقال فيليب رئيس الوزراء، إن كل الفرنسيين لهم الحق في التظاهر ولكن هناك حقا في الأمن والسلام لذا لا تقبل الحكومة آثار العنف والتدمير التي قام بها المتظاهرون.وأضاف "فيليب"، أنه سيتم تحديد منظمات واضحة من أجل تعبير الفرنسيين عن أنفسهم وعن آرائهم والابتعاد عن أساليب العنف والتدمير.وأضاف: يجب أن نسدد الديون على فرنسا من خلال رفع قيمة الضرائب لأنه لا يمكن إبقائها كما هو، لافتًا إلى أنه لابد أن يكون هناك شفافية أكبر في الضرائب بفرنسا لأنها الأعلى في أوروبا.أكد إدوارد فيليب، أنه لابد أن يكون هناك شفافية أكبر في الضرائب بفرنسا لأنها الأعلى في أوروبا، مضيفا أنه يقدر الشرطة والدرج وتفانيهم على عمله ومصمم على تقديم كل الدعم لهم.ووجه حديثه للمواطنين قائلًا: "آن الوقت للحوار وأنا مقتنع تمامًا بشكل حازم بأنه يجب أن يلتف الفرنسيون حول طاولة للحوار، لمناقشة كافة أمورنا لأننا بذلك سنجد الحلول".وأوضح فيديو مطاردة المتظاهرين لفرقة من قوات مكافحة الشغب ليتمكنوا في النهاية من محاصرتهم عند قوس النصر، ويظهر الفيديو المصور بكاميرا خفية اعتداء رجال الشرطة على المتظاهرين قبل أن تطاردهم مجموعة من محتجي "السترات الصفراء" ويتمكنوا في النهاية من محاصرتهم عند قوس النصر في باريس.وأصيب أكثر من 130 شخصًا وأُلقي القبض على أكثر من 400 شخص في نهاية هذا الأسبوع عندما تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف في باريس، ونُهب في شارع الشانزليزيه الشهير وتخريب قوس النصر.كشفت شركات النقل البري للبضائع والخدمات اللوجستية بفرنسا عن حجم الخسائر التي تكبدتها منذ اندلاع احتجاجات "السترات الصفراء" في البلاد على مدار الأسابيع الماضية.وبحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، قدرت الشركات الخسائر بـ400 مليون يورو، مضيفة أن العديد من شركات النقل البري واللوجستيات في وضع صعب للغاية يشير إلى مخاطر كبيرة على المدى القصير قد يؤثر أيضا على فرص العمل، مشيرة إلى ان الحكومة قد تتحمل تلك الخسائر.وأوضحت أن العديد من موظفي الشركات لم يتمكنوا من الذهاب لعملهم بسبب الاحتجاجات كما أن تلك الشركات واجهت مشاكل أيضا في إمدادات الوقود في كثير من المناطق جراء الاحتجاجات.