بتحلمى بشعر طويل ولامع .. 8 نصائح تحقق لكى الحلم

قالت الدكتورة منى رزق خبيرة التجميل، أن عدد كبير من النساء والفتيات يحلمن بالحصول على شعر طويل لامع وقوى لكن مع الأسف يجدن صعوبة كبيرة فى تحقيق هذا الحلم.



وعرضت "منى" مجموعة من النصائح التى تساعد المرأة فى الحصول على شعر طويل ولامع:



اهتمى بصحة شعرك

الاهتمام بصحة فروة الرأس والوقاية من الإلتهابات، الحساسية، القشرة، وكل المشاكل التي يمكن أن تصيبها وحماية الشعر من التقصف.



لا تجهدي شعرك:

ونقصد بذلك عدم إجهاد الشعر كثيرًا بالهواء الساخن الخارج من مجفف الشعر، ولا تضعي عليه الكثير من مستحضرات التصفيف، ونقصد بذلك الجل ورذاذ التثبيت، فتكتفى المرأة بترتيب شعرها مع المحافظة عليه في حالته الطبيعية خلال الأيام العادية، وجعل الموديلات المميزة والمستحضرات للمناسبات فقط.



التمشيط:

يجب أن تستعملي مشطًا واسع الأسنان لحماية شعرك من التكسّر والتقصّف. أما الطريقة المثلى للتمشيط هي البدء من القسم الأسفل من الشعر حتى تتخلصي من أي تشابكات على مستوى الأطراف من دون الشد على الجذور، ومن ثم انتقلي إلى التمشيط ابتداءًا من الجذور.



قص الأطراف:

من المهم أيضًا أن تقومي بقص الشعر بانتظام مرة كل بضعة أشهر، وذلك للتخلص من الأطراف التالفة والمقصّفة وبالتالي مساعدته على التنفس والنمو.



الغذاء الصحي:

من المهم أن تتناولي الأطعمة التي تساهم في تعزيز قوة الشعر مثل البيض، الأسماك، المكسرات، منتجات الألبان والكبدة. ومن جهة ثانية، لا بد من أن تتجنبي العادات التي تؤدي إلى فقدان الشعر أو إضعافه، مثل التدخين، تناول كميات كبيرة من الكافيين والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.



المياه الطبيعية:

من الأمور المهمة جدا لصحة البشرةة والشعر هى تناول كميات وافرة من المياه يوميًا لتساعدك على ترطيب فروة رأسك بشكل طبيعي وحمايتها من الجفاف والقشرة.



تغذية الشعر:

من خلال استعمال الزيوت والمستحضرات المخصصة لهذا الغرض مثل الكريمات والأقنعة وحمام الزيت على أن تكون هذه المستحضرات من الأنواع العالية الجودة، إضافة إلى اختيار الشامبو والبلسم المناسبين لنوع شعرك.



غسيل الشعر:

لا تغسلي شعرك يوميًا لأن ذلك يعرضك إلى الجفاف، بل إحرصي على غسله ثلاث مرات في الأسبوع كحد أقصى لتحافظي على نظافته من دون مبالغة