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حوادث

القبض على سارق الذهب من داخل شقة بالمنيا

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 03:37 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
ايمن رياض
‎تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب واقعة سرقة مصوغات ذهبية ومبلغ مالى من إحدى الشقق السكنية بدائرة مركز شرطة المنيا. 

تلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا إخطارا من العميد مجدى سالم مدير المباحث الجنائية ، بورود معلومات أكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة المنيا قيام محمود.إ.ع 23 سنة مقيم بدائرة المركز ، وسبق اتهامه فى 5 قضايا "سرقة مسكن ، شروع فى سرقة ، سلاح أبيض ، مخدرات" .

بإرتكاب واقعة سرقة مسكن أشرف.م.ش 44 سنة تاجر ملابس ، والاستيلاء على مشغولات ذهبية ، مبلغ مالى قدره 10 آلاف جنيه . بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة ، وإرشاده تم ضبط المسروقات ، ومبلغ مالى 9,200 جنيه، والأداة المستخدمة.

وأضاف بأنه قام بصرف المبلغ المالى على متطلباته الشخصية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات.‎
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