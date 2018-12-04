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اللواء هشام الحلبي: معرض إيديكس 2018 تحول إلى محفل دولي ..فيديو

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 03:37 م
اللواء طيار هشام
اللواء طيار هشام الحلبي
ندى فتح الله
قال اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن معرض "إيديكس 2018" قادر على منافسة المعارض العالمية التي تقام منذ أعوام كثيرة في دول لديها ثقل سياسي وعسكري كبير.

وأضاف "الحلبي"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، أن مصر دولة لديها احتراف في العلم العسكري، مشيرًا إلى أن الجيش المصري لديه خبرات قتالية متعددة في الحروب التقليدية وغير التقليدية.

وأضاف أن الجيش المصري لديه القدرة على التعامل مع منظومات تسليح متعددة من كافة الاتجاهات منذ قديم الزمن.

وأكد أن المعرض تخطى كونه معرضًا للسلاح وتحول إلى محفل دولي، بحضور قيادات عسكرية مرتفعة المستوى من مختلف دول العالم.
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