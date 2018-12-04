العصار: الصناعات الدفاعية المصرية لفتت انتباه الوفود الأجنبية في ايديكس

أعرب اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، عن سعادته بزيارة المصريين لمعرض "أيديكس 2018"، حيث إنه من أفضل المعارض التي تعقد منذ فترة طويلة جدًا، مضيفا: "شعرت بالفخر في عيون المصريين الذين شاهدوا المعرض وسعادتهم بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة هذا المعرض في هذا التوقيت".



وقال "العصار" في لقاء لفضائية "اكسترا نيوز"، اليوم "الثلاثاء"، إنه استقبل رئيس الصناعات العسكرية في السودان، ورئيس الأركان الإماراتي ورئيس الأركان في الكاميرون، ورئيس الصناعات الدفاعية في البرتغال، حيث أعربوا جميعًا عن تقديرهم للمعرض.



وأضاف أنه تم الاتفاق في هذه اللقاءات على أوجه التعاون المشترك في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الصناعات الدفاعية المصرية اكتسبت ثقة في منتجاتها، والتي أصبحت تلفت نظر الوفود الاجنبية.