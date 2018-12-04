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فن

عمرو دياب يتصدر تطبيق ابل ميوزك بـ 3 ألبومات

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 05:01 م
عمرو دياب
عمرو دياب
شروق إبراهيم
أعلن النجم عمرو دياب، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أنه الفنان العربي الوحيد المتصدر تطبيق "آبل ميوزك" في الشرق الأوسط.

وكشف الهضبة أنه متصدر بـ3 ألبومات احلى و أحلى انتاج 2015، معدي الناس إنتاج 2017 و كل حياتي إنتاج 2018.

وطرح عمرو دياب ألبوم كل حياتي في شهر أكتوبر الماضي بالتزامن مع عيد ميلاده الـ56 وضم 13 أغنية منها يا هناه، انت مغرور ، كنت في بالي ، ملاك الحسن تعالي وده لو اتساب.



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