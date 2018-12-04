عمرو دياب يتصدر تطبيق ابل ميوزك بـ 3 ألبومات

أعلن النجم عمرو دياب، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أنه الفنان العربي الوحيد المتصدر تطبيق "آبل ميوزك" في الشرق الأوسط.



وكشف الهضبة أنه متصدر بـ3 ألبومات احلى و أحلى انتاج 2015، معدي الناس إنتاج 2017 و كل حياتي إنتاج 2018.



وطرح عمرو دياب ألبوم كل حياتي في شهر أكتوبر الماضي بالتزامن مع عيد ميلاده الـ56 وضم 13 أغنية منها يا هناه، انت مغرور ، كنت في بالي ، ملاك الحسن تعالي وده لو اتساب.







