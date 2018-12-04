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محافظات

طوارئ بالغربية لمواجهة الأمطار والعواصف الرعدية

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 03:27 م
أمطار غزيرة بالغربية
أمطار غزيرة بالغربية
أحمد على
أعلن ديوان محافظة الغربية اليوم، الثلاثاء، رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى لمواجهة أخطار الأمطار وسوء الأحوال المناخية والعواصف والرياح الرعدية لتأمين أرواح وحياة كافة المواطنين على مستوي قري ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وبسيون وكفر الزيات وقطور وسمنود.

وجاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، الى اللواء فتحي عبد الغني السكرتير العام ورئيس غرفة العمليات والطوارئ، بالضرورة الربط بين كافة مجالس المدن والأحياء ومكاتب المديريات ووكلاء الوزارات.

فى المقابل شهدت قري ومراكز محافظة الغربية هطول أمطار خفيفة وسط موجة من الصقيع وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة الأمر الذي تسبب فى صعوبة الرؤية وتعطل حركة النقل والمواصلات على مستوي الطرق الفرعية والرئيسية المطلة على المسطحات المائية والأراضي الزراعية.
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