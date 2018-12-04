طوارئ بالغربية لمواجهة الأمطار والعواصف الرعدية

أعلن ديوان محافظة الغربية اليوم، الثلاثاء، رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى لمواجهة أخطار الأمطار وسوء الأحوال المناخية والعواصف والرياح الرعدية لتأمين أرواح وحياة كافة المواطنين على مستوي قري ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وبسيون وكفر الزيات وقطور وسمنود.





وجاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، الى اللواء فتحي عبد الغني السكرتير العام ورئيس غرفة العمليات والطوارئ، بالضرورة الربط بين كافة مجالس المدن والأحياء ومكاتب المديريات ووكلاء الوزارات .



