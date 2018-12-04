راموس يبكي ويسأل الكرة الذهبية: متى يأتي دوري .. صور

نشر الدولي الإسباني سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، صورة له عبر حسابه الشخصي "إنستجرام"، وهو يمازح الكرة الذهبية، التي توج بها الكرواتي لوكا مودريتش زميله في الفريق، مساء، أمس، بـ "باريس" العاصمة الفرنسية، والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول.



ووجه راموس سؤالًا إلى لكرة الذهبية وهو يبكي ومتقمصًا دور الحزين قائلًا: "وأنا يا الكرة الذهبية متى يأتي دوري ؟".



وواصل النجم الكرواتي كتابة التاريخ وفاز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في عام 2018، لينهي احتكار رونالدو وميسي للبالون دور، الذي دام لمدة عشر سنوات، حيث حصل كل منهما عليها خمس مرات، وهو رقم قياسي.



وكان مودريتش حصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم التي أقيمت بروسيا بشهر يونيو الماضي، ثم حصد جائزة أفضل لاعب في أوروبا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ثم توج بجائزة "ذا بيست" من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالعاصمة الإنجليزية لندن.