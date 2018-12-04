ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

راموس يبكي ويسأل الكرة الذهبية: متى يأتي دوري .. صور

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 03:40 م
صدى البلد
إسراء أشرف
نشر الدولي الإسباني سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، صورة له عبر حسابه الشخصي "إنستجرام"، وهو يمازح الكرة الذهبية، التي توج بها الكرواتي لوكا مودريتش زميله في الفريق، مساء، أمس، بـ "باريس" العاصمة الفرنسية، والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول.

ووجه راموس سؤالًا إلى لكرة الذهبية وهو يبكي ومتقمصًا دور الحزين قائلًا: "وأنا يا الكرة الذهبية متى يأتي دوري ؟".

وواصل النجم الكرواتي كتابة التاريخ وفاز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في عام 2018، لينهي احتكار رونالدو وميسي للبالون دور، الذي دام لمدة عشر سنوات، حيث حصل كل منهما عليها خمس مرات، وهو رقم قياسي.

وكان مودريتش حصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم التي أقيمت بروسيا بشهر يونيو الماضي، ثم حصد جائزة أفضل لاعب في أوروبا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ثم توج بجائزة "ذا بيست" من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالعاصمة الإنجليزية لندن.
loading...

ترشيحاتنا

مصرع شخص وإصابة آخر في سقوط لافتة إعلانية بسبب الطقس بالإسكندرية

الأمن يوافق على حضور 5 آلاف مشجع بمباراة المصري والزمالك

شطة: الأهلى يحتاج للتعاقد مع هؤلاء اللاعبين للفوز بالدوري

تكلفة غير متوقعة لإطلالة سيرين عبد النور في برنامج ديو المشاهير

البنك المركزي: لم نتلق أي تعليمات بطباعة أو تداول العملات البلاستيكية

إنبي: لاعبو الأهلي هدفنا لتدعيم الفريق خلال الميركاتو الشتوي ..فيديو

أمير الكويت يتلقى دعوة من الرئيس السيسي لزيارة مصر

ما هي الحالات التي يجوز للمرأة فيها الخروج خلال فترة العدة.. علي جمعة يجيب

شاهد.. علي غزال يستجم في أسوان

أمن الجيزة يكشف عن عصابة سرقة السجائر والتونة من محلات الهرم

إيريك تراوري يقترب من بيراميدز في الميركاتو الشتوي

الصورة الأولى لـ بريانكا شوبرا بالفستان الأبيض

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاء الكيلانى تتألق بفستان أخضر فى تخاريف ..صور

الصورة الأولى لـ بريانكا شوبرا بالفستان الأبيض

سعر خيالي لإطلالة هيفاء وهبي الأخيرة.. صور

تكلفة غير متوقعة لإطلالة سيرين عبد النور في برنامج ديو المشاهير

درة بفستان أسود أنيق في أحدث جلسة تصوير.. صور

فيديو

اللواء هشام الحلبي: معرض إيديكس 2018 تحول إلى محفل دولي ..فيديو
تعرف على الفرق بين اللجنة الدائمة والمجلس القومي لحقوق الإنسان.. فيديو
طارق زغلول: أيديكس 2018 يعكس قوة مصر واستقرارها.. فيديو
رسالة رئيس الوزراء الفرنسي للمواطنين المحتجين على الضرائب .. فيديو
المنباوى: هذا علاج فرط النشاط والحركة عند الأطفال .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟