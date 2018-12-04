تحدي دبي للياقة يختتم فعالياته بـ مليون مشارك

اختتمت فعاليات تحدي دبي للياقة 2018" في دورته الثانية التي امتدت فعالياته شهرًا كاملًا، وشملت أنحاء المدينة بأكملها، متفوقًا بذلك على الهدف الطموح الذي وُضع في بداية التحدي باستقطاب مليون مشارك.



ونشر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، تفاصيل قد قدّم "تحدي دبي للياقة 2018" بمشاركة 1,053,102 شخصًا، وهي المبادرة التي أطلقها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي العام الماضي، برنامجًا أوسع وأكثر شمولًا وتفاعلًا هذا العام، ليحثّ مئات الآلاف من السكّان والزوّار من مختلف الفئات العمرية ومستويات اللياقة على الالتزام بمزاولة 30 دقيقة من النشاط البدني يوميًا لمدة 30 يومًا.



يذكر أن الإمارة احتضنت طيفًا واسعًا من فعاليات اللياقة والرياضة وأكثر من 8,000 حصة لياقة في أكثر من 250 موقعًا، إضافة إلى قرى اللياقة الخمس ال س الجديدة لدورة 2018 التي شُيّدت في مجمعات رئيسية في دبي، وتم تجهيزها بمعدّات متكاملة حولت المدينة بأكملها إلى وجهة للأنشطة الرياضية المجانية للجميع.