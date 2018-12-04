تفاصيل مشاركة المنظمة العربية للسياحة في اجتماعات المجلس العربي بالإسكندرية

تشارك المنظمة العربية للسياحة بوفد برئاسة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد في اجتماعات المكتب التنفيذي في دورته 22 والمجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته 21، بالإضافة للاجتماع المشترك لوزراء السياحة ووزراء الثقافة بالدول العربية بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.



وأوضح آل فهيد، بأن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات المعنية بالشأن السياحى العربي، منها مشروع الرؤية المقترحة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية لتفعيل العمل المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة في الدول العربية.



وأوضح أنه سيناقش المجلس مبادرة الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، الرئيس الفخري للمنظمة العربية للسياحة ورئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية والخاصة بإيجاد آلية مناسبة للتلاقي بين قطاعي السياحة والثقافة على المستوى العربي وتوظيفها لخدمة السياحة العربية البينية، ومن المنتظر أن يقر المجلس مشروع الرؤية المقترحة في هذا الشأن تمهيدا لعرضها علي الاجتماع المشترك لوزراء السياحة ووزراء الثقافة في الدول العربية في اجتماعهم المنعقد يوم 11 من ديسمبر القادم لاعتمادها ومن ثم رفعها إلى الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بيروت يناير 2019 للموافقة عليها والعمل بمضمونها.



وأشار إلى أنه سيناقش الدورة الحالية للمجلس الوزاري دعم الاقتصاد الفلسطيني، وذلك تنفيذًا لقرار 2153 الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية في دورته رقم 100 والذي يتضمن دعوة المجالس الوزارية المتخصصة كل في مجال تخصصه إلى زيادة الدعم المقدم إلى دولة فلسطين، وكذلك مناقشة التنمية المستدامة 2030 في قطاع السياحة بالمنطقة العربية وذلك لإعداد تقرير يضم جهود وزارات السياحة في هذا الشأن وتضمينه في التقرير المرحلي حول جهود جامعة الدول العربية في مجال التنمية المستدامة.



وأضاف أنه تضمن جدول الأعمال مناقشة محور المعلومات والإحصاءات السياحة لدعم الاستراتيجية العربية للسياحة، من خلال توفير إطار تنظيمي معين يتضمن تبادل البيانات السياحية بين الدول العربية وما ينتج عن ذلك من صعوبات نتيجة عدم وجود قاعدة لبيانات مترابطة للمعلومات والبيانات والإحصاءات التي تغطي كافة الجوانب السياحية في كل دولة عربية التابعة في تلك الفعاليات.



سرد آل فهيد، أن الاجتماع سيناقش إقرار معايير جودة وكالات السياحة والسفر في الدول العربية وفي معايير المعدة من المنظمة العربية للسياحة لرفع مستوي جودة الخدمات السياحية في البلدان العربية نظرا لظروف المنافسة الدولية وانفتاح الاسواق الامر الذي يتطلب توعية القطاعات السياحية بأهمية الجودة في تلك الخدمات لكي يكون لها مكان في الأسواق العالمية، وسيتناول الاجتماع تحديات الأمن السياحي العربي وآليات المواجهة ودور الإعلام الأمني في نشر الثقافة الأمنية في المجال السياحي.



ألمح رئيس المنظمة العربية للسياحة، بأن الاجتماع سيستعرض تقرير الأنشطة والإنجازات للمنظمة العربية للسياحة خلال العام الجاري 2018م، وأنه سيتم عرض الدراسة النهائية لإنشاء مركز عربي صيني للتكوين السياحي والفندقي بالجمهورية التونسية، ومناقشة دور المنظمة العربية للطيران المدني في دعم السياحة العربية، ومناقشة مقترح وزارة السياحة بجمهورية مصر العربية، بخصوص وضع جائزة للمجلس الوزاري العربي للسياحة في مجال التميز والابتكار.



واختتم آل فهيد، تصريحه بأن المنظمة العربية للسياحة تتوقع أن يزور المنطقة العربية بحلول عام 2030 ما يعادل 195 مليون سائح أو ما يزيد بمعدل ثلاث مرات على العدد الحالي للسياح إلى المنطقة العربية، مؤكدا أن السياحة صناعة كبرى ومورد اقتصادي مهم، مشيرًا إلى أنه جاب العالم خلال العام 2017 أكثر من مليار ومائتان مليون سائح، موضحًا مدى أهمية تنمية السياحة البينية العربية وتطويرها لما لها من مردود اقتصادي مباشر على الدول العربية وشعوبها، مما ينمي مجتمعاتها المحلية ويثري قاعدتها مؤكدا بأن المنظمة تتوقع زيادة في إعداد السياحة الوافدة للمنطقة العربية خلال الموسم الصيفي المقبل وحتى نهاية عام ٢٠١٨، بنسبة تتراوح ما بين ١٠% إلى ١٥%، مقارنة مع موسم العام الماضي.

