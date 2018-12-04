إنشاء مجمع إسكواش داخل نادي سموحة

أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إنشاء مجمع عالمي للاسكواش بمدرجات تصل إلى 3 آلاف مشجع إلى جانب العديد من الصالات المغطاة.



ونشر الحساب الرسمي لنادي سموحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن يوم السبت المقبل سيشهد تدشين العمل في إنشاء المرحلة الأولى والثانية من المجمع العالمي للإسكواش، والذي يتضمن إنشاء ٢٨ ملعبًا للاسكواش يتوسطهم ملعبا زجاجيا بمدرجات تصل إلى ٣ آلاف متفرج إلى جانب مجموعة من الصالات المغطاة للعبات القتالية والجمباز وجيم عالمي وغرف خلع ملابس على أرقى مستوى.



وبحسب بيان، ويأتي ذلك في خطة تطوير النادي الذي سيبلغ عضويته مليون جنيه بحلول عام 2019، حسب تصريحات سابقة لرئيس النادي.