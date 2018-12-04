رئيس الوزراء يناقش الخطة الاستثمارية والمشروعات المنفذة بمحافظة القاهرة.. مدبولي يُكلف بحل مشكلات المستثمرين.. يطالب بخطة للانتهاء من تطوير الشوارع .. ويوجه بسرعة إخلاء منطقة سور مجرى العيون

مدبولى يُكلف بحل مشكلات المستثمرين بأقصى سرعة والتعامل مع أى بيروقراطية من الموظفين

رئيس الوزراء يوجه بعرض خطة واضحة لنواب المحافظ للانتهاء من أعمال الرصف والإنارة

محافظ القاهرة: الانتهاء من إزالة 2887 حالة تعدٍ على أراضى الدولة

عبد العال: إقامة 12199 وحدة بمشروعى "الاسمرات 3 والمحروسة" لتطوير المناطق العشوائية









ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمناقشة واستعراض الخطة الاستثمارية لمحافظة القاهرة للعام المالى (2018/2019)، ومتابعة موقف المشروعات المنفذة بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أنه سيتم عقد اجتماعات متتالية مع المحافظين لاستعراض الخطط الاستثمارية الخاصة بكل محافظة، والموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية المختلفة التى يتم إقامتها على مستوى المحافظات، وذلك سعيًا لسرعة دخول تلك المشروعات الخدمة وتذليل أى عقبات من الممكن أن تواجهها، وصولًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.وأكد فى هذا الصدد على ضرورة الاهتمام بالمشروعات المتعلقة بتطوير شبكات الطرق والمرافق، وكذا اعمال الانارة داخل المحافظات، موجهًا بأن تكون هناك خطة واضحة لدى كل نائب من نواب المحافظ للانتهاء من أعمال الرصف والإنارة وتطوير الشوارع.وجدد مدبولى التأكيد على أهمية العمل على حل وإزالة المشكلات التى تواجه المستثمرين، وخاصة القديمة منها، مكلفًا بحسم هذه الملفات بأقصى سرعة، والتعامل مع أى بيروقراطية من قبل بعض الموظفين، مؤكدًا: "نحن مستعدون لاتخاذ قرارات سريعة لحل مشكلات المستثمرين، ودفع عجلة الاستثمار".وأشار إلى أن هناك بعض المشروعات الخاصة بعدد من المستثمرين توقفت لأسباب ما، ولو تم حل وإزالة تلك الاسباب والمعوقات لكان لدينا حاليًا مشروعات كبرى منفذة تتيح المزيد من فرص العمل، وساهمت فى جذب استثمارات جديدة للسوق المصرية.من جانبه، أوضح اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية أنه تم تشكيل لجنة لحل المشكلات التى من الممكن أن تواجه المستثمرين فى المحافظات، موضحًا أنه تم بالفعل التعامل مع عدد من تلك المشكلات وحلها.وفى هذا الصدد أشار رئيس الوزراء إلى عدد من المشكلات الخاصة بالمستثمرين، ومنها ما يتعلق بمستثمرين سعوديين، مطالبًا كل من وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة بالعمل على سرعة حلها.واستعرض اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة خلال الاجتماع، بنود الموازنة العامة الخاصة بالمحافظة، وما تضمنته من اعتمادات ومصروفات وماهو متبق وجارى الصرف منه على تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية.وأشار المحافظ خلال العرض إلى أن إجمالي المخصص للخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالى (2018/2019) يقدر بنحو 700 مليون جنيه، موزعة على مختلف القطاعات ( كهرباء – رصف – كبارى – تحسين البيئة....)، لتنفيذ عدد من المشروعات على مستوى المناطق والأحياء.كما استعرض المحافظ الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها فى نطاق المحافظة، حيث أشار الى الموقف الخاص بتطوير منطقة مثلث ماسبيرو، مستعرضًا آخر المستجدات المتعلقة بموقف الإزالات والتعويضات لساكنى المنطقة، مشيرًا إلى أن اجمالى ما تم صرفه من تعويضات وصل إلى نحو 630 مليون جنيه.وتطرق المحافظ إلى الموقف الخاص بتطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت (شق الثعبان – بدر الليثي – الشيماء - كوتسيكا)، والمخطط العام التفصيلي للمنطقة، مشيرًا إلى ما تم اتخاذه من إجراءات تتعلق بتقنين وضع اليد بالمنطقة، وكذا الخاصة بتطوير ودعم شبكات الطرق والمرافق الخاصة بالمنطقة.وأوضح أنه تم الانتهاء من اجراءات الإسناد لتنفيذ الطريق الدائري حول المنطقة، والذى يربط بين الطريق الاوسط والمنطقة الصناعية ورفع كفاءة الطرق الداخلية، هذا بالاضافة إلى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي من مشروع توصيل شبكة المياه لتغذية 400 مصنع وورشة وتوصيل المياه الي 230 ورشة، وجار استكمال المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع لتغذية منطقة (بدر الليثي – الشيماء - كوتسيكا) عبر مد خط بقطر 600 مم وبطول تقريبي 4500 متر بتكلفة 77.5 مليون جنيه بالإضاف إلى 50 مليون جنيه شبكة داخلية.ونوه المحافظ بأنه تم الانتهاء من المرحلة الاولى من مشروع تنفيذ شبكة الصرف الصحى لخدمة 400 مصنع وورشة، هذا إلى جانب تنفيذ محطة رفع، وجار استكمال تنفيذ المرحلتين المتبقيتين من المشروع.وتناول المحافظ خلال الاجتماع، الوضع الراهن لمنظومة تقنين أراضي الدولة طبقًا لقانون 144 لسنة 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، مشيرًا إلى أن عدد طلبات التقنين وصلت إلى نحو 1834 طلبًا، وجار اتخاذ الاجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة لتلك الطلبات.كما عرض المحافظ الإحصائيات الخاصة باسترداد أراضي الدولة، مشيرًا إلى أن عدد الحالات المتعدى عليها التى تم حصرها وصلت إلى (5527) حالة، تم ازالة 2887 حالة منها، ومتبق 2640 حالة، يتم العمل على إزالتها.وفي هذا الصدد، جدد رئيس الوزراء التأكيد على التعامل بكل حسم مع ملف التعديات على اراضى الدولة، وسرعة استيداء حق الدولة.كما عرض محافظ القاهرة الموقف الخاص بمشروعات تطوير المناطق العشوائية، ومنها "الأسمرات 3"، والذى يتكون من عدد 124 عمارة سكنية، توفر نحو 7304 وحدات سكنية، و176 محلا تجاريًا، هذا إلى جانب ما يتم إقامته من مبان خدمية بالمشروع تتضمن وحدات صحية، وحضانات، وملاعب، ومخبز، ومحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية، ومسجد وكنيسة، بالإضافة إلى ساحة لانتظار السيارات.وأشار إلى الموقف الخاص بمشروع "المحروسة 1-2" ، الذى يتكون من 193 عمارة + 2 عمارة مرأة معينة، ويوفر عدد 4895 وحدة سكنية، ويحتوى على العديد من المبانى الخدمية (مسجد – الرعاية الصحية – منافذ البيع – الحضانة –المجمع الأمني – الملاعب).وتناول المحافظ موقف مشروع تطوير منطقة المدابغ وأبوالسعود، والإجراءات التي جرى اتخاذها من قبل اللجنة التيسيرية الخاصة بالمشروع، مشيرًا إلى أنه تم تحديد مدة زمنية لاعمال الحصر للأسر المستحقة والتأكد من الاحقية والتفاوض معهم خلال الفترة من بداية ديسمبر الجاري وحتى نهاية الشهر.وفيما يتعلق بتأخر أصحاب الوحدات في التقدم بالمستندات، اشار المحافظ إلى أنه تقرر تحديد مدد زمنية تبدأ من 1/12/2018 وتنتهي في 15/1/2019 بشأن تقديم المستندات الدالة على الملكية وإعلام الوراثة وخطابات الهدم اللازمة لصرف التعويضات.وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بسرعة إخلاء منطقة سور مجرى العيون، حتى يتم البدء فى تطويرها، موضحًا أن هناك مخطط تطوير تم الانتهاء منه على أعلى مستوى.كما أشار المحافظ خلال الاجتماع إلى خطط تطوير هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لوسيلة الأتوبيس فإنه تم تشغيل 12 أتوبيس بدروين مكيف سعة الأتوبيس 71 راكبًا تعمل على شبكة الخطوط لخدمة المناطق العمرانية الجديدة، وفيما يتعلق بالأتوبيس النهرى يتم حاليًا تجديد الوحدات من خلال إحدى الشركات المتخصصة حيث تم تجديد 13 وحدة وجار استكمال تجديد باقى الوحدات، وكذا تطوير المراسي الخاصة به.وأضاف أنه تم تطوير العديد من الجراجات، وإدخال أنظمة مراقبة وتحكم حديثة لمتابعة التشغيل، وحول الخطة المستقبلية للهيئة أوضح المحافظ أنه تم التعاقد على توريد 130 أتوبيسًا تعمل بالغاز الطبيعى، على أن يتم التوريد فى الربع الأول من عام 2019 بإجمالى 505 ملايين جنيه، بالاضافة إلى البدء فى وضع المواصفات الفنية لتدبير عدد 50 أتوبيسًا مكيفًا، وكذا البدء فى إجراءات إنشاء جراج جديد بمدينة بدر على مسطح ( 11.38 ) فدان بمساحة (77946) متر مربع لخدمة العاصمة الإدارية الجديدة والمدن العمرانية ( بدر – الشروق).كما تطرق المحافظ إلى ما يتعلق بمنظومة النظافة داخل محافظة القاهرة، موضحًا ما تم اتخاذه من إجراءات لتطبيق منظومة النظافة الجديدة بمعظم مناطق المحافظة، هذا بالإضافة إلى الموقف الخاص بتوفير المعدات والآلات اللازمة لتلك المنظومة، والأماكن المقترحة لاقامة محطات وسيطة لتجميع المخلفات.