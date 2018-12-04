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رياضة

الحمامى يودع بطولة بلاك بول المفتوحة للإسكواش

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 03:32 م
صدى البلد
عمرو الحلوانى
ودع كريم الحمامي، لاعب المنتخب الوطنى للإسكواش، منافسات بطولة بلاك بول المفتوحة، المقامة حاليًا في القاهرة وتستمر حتى الأحد المقبل.

وجاء توديع الحمامي، للبطولة اليوم الثلاثاء، بعد الخسارة أمام الإنجليزي چورچ باركر، بثلاثة أشواط مقابل شوط، ضمن الدور الثاني من منافسات البطولة.

وجاءت نتيجة الأشواط (12-14)، (11-5)، (11-4)، (11-7) بعد 70 دقيقة من اللعب.


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