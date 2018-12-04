الحمامى يودع بطولة بلاك بول المفتوحة للإسكواش

ودع كريم الحمامي، لاعب المنتخب الوطنى للإسكواش، منافسات بطولة بلاك بول المفتوحة، المقامة حاليًا في القاهرة وتستمر حتى الأحد المقبل.



وجاء توديع الحمامي، للبطولة اليوم الثلاثاء، بعد الخسارة أمام الإنجليزي چورچ باركر، بثلاثة أشواط مقابل شوط، ضمن الدور الثاني من منافسات البطولة.



وجاءت نتيجة الأشواط (12-14)، (11-5)، (11-4)، (11-7) بعد 70 دقيقة من اللعب.





