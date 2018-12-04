ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

مجدي شاكر: المصري القديم واجه السيول والأمطار بخطة عبقرية

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 05:00 م
صدى البلد
علاء المنياوي
رغم التقدم الذي تعيشه البشرية، تظل الأمطار والسيول من أكبر المخاطر التي يمكن أن يواجهها البشر في أي وقت، إلا أن المصري القديم كان صاحب طريقة عبقرية في مواجهة مخاطر الأمطار والسيول، وفقا لما كشفه مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة الآثار.

وأوضح "شاكر" في تصريح لـ"صدي البلد" أن المناخ كان له تأثير كبير في بناء الحضارة المصرية القديمة، حيث إنه مع حلول الشتاء وهطول الأمطار والسيول كان المصري القديم بأسلوبه الخاص قادرا على التعامل معها لمواجهتها ودرء خطرها عن منشآته ومقابره.

وقال إن المصري القديم عندما كان يقرر بناء مقبرته يراعى أماكن الأمطار والسيول، وكان يختار أجود أنواع الأحجار وأصلبها ولو لم يجد فى مكانه كان يجلبها من أماكنها ومحاجرها من أسوان والمنيا وطره.

وأضاف أنه كان يختار المواقع المرتفعة البعيدة عن أماكن السيول، بل كان يصنع مخرات للسيول بعيدا عن معابده ومقابره، كما أنشأ لمقابره مداخل صغيرة وممرات متعرجة وأبار فى الممر، لاستيعاب ما قد يتسرب منها ولإعاقة السارقين، كما صنع المصري القديم ميازيب فوق أسطح المعابد تأخذ أشكال معبودات مثل باخت وذلك لتصريف المياه، كذلك عمل فتحات فى السقف بطرق مختلفة للإضاءة وتصريف المياه.

وأشار إلى أن وسائل تصريف المياه كانت قد بدأت في مباني عصر الأسرة الرابعة على أقل تقدير، ولكنها بلغت درجة واضحة من الذوق المعماري في مباني عصر الأسرة الخامسة، وأصبحت مياه الأسطح تنساب إلى ميازيب شكلت نهايتها على هيئة رؤوس سوداء ضخمة تتناسب هيئاتها مع ضخامة المباني وفخامتها، ويمر المجرى عادة من تحت ذقن الأسد.

وأضاف أن مجاري الأرضية فكانت تنحت ضيقة في الأرضية الحجرية أحيانًا، وتجري في مواسير من النحاس أحيانًا أخرى، ثم تنتهي إلى حوض كبير من الحجر، وبهذا حافظ المصري القديم على كثير من آثاره ثابتة صامدة رغم تعرضها لكثير من السيول وتعرض بعضها للتأثر خاصة فى وادى الملوك بالأقصر.
loading...

ترشيحاتنا

اختيار مصر أول دولة فى العالم لإطلاق خدمة أوبر باص

مارسيلو يعلق على سخرية المصريين من إصابة راموس بالكتف

رسالة رئيس الوزراء الفرنسي للمواطنين المحتجين على الضرائب .. فيديو

نصر سالم: مصر الآن أصبحت في قائمة الدول المنتجة للسلاح.. فيديو

راموس يبكي ويسأل الكرة الذهبية: متى يأتي دوري .. صور

أمن الجيزة يكشف عن عصابة سرقة السجائر والتونة من محلات الهرم

سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة: لم نستورد الكلاب لأكلها

رسميا .. أبا جيفر الإثيوبي يواجه الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منى البرنس.. رئيس قسم إثارة الجدل.. صور

التأديبية العليا: لا نعاقب إلا شاغلي الوظائف العليا فقط

سعر خيالي لإطلالة هيفاء وهبي الأخيرة.. صور

بعد أزمته مع الإسماعيلي.. الحضري يذبح عجلا ...فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 مواقع أثرية مسجلة تراث عالمي في مصر..وأبو مينا مهدد بالخطر..صور

وفاء الكيلانى تتألق بفستان أخضر فى تخاريف ..صور

الصورة الأولى لـ بريانكا شوبرا بالفستان الأبيض

سعر خيالي لإطلالة هيفاء وهبي الأخيرة.. صور

تكلفة غير متوقعة لإطلالة سيرين عبد النور في برنامج ديو المشاهير

فيديو

الشئون الإسلامية: قانون الأحوال الشخصية بحاجة لتعديل جذري .. فيديو
القومية للإنتاج الحربي توضح نوعية الأسلحة الدفاعية التي تنتجها مصر..فيديو
ننشر تفاصيل لقاء الصيادلة مع وزيرة الهجرة حول حظر سفر بعض الأدوية.. فيديو
نصر سالم: مصر الآن أصبحت في قائمة الدول المنتجة للسلاح.. فيديو
طبيب: صبغة الشعر قد تؤدي للوفاة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟