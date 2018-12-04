بورشه ‎911 GT2 RS Clubsport .. بقوة ‎700 حصان





وتُعد هذه السيارة النسخة المُعدّة لحلبات السباق من سيارة بورشه ‎911 GT2 RS الرياضية المخصصة للسير على الطرق العادية، ومن المقرر إنتاجها على نطاق محدود بحد أقصى ‎200 سيارة لتشارك في فعاليات ClubSport، بالإضافة إلى باقة مختارة من سباقات السيارات. وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال دكتور فرانك شتيفن فاليزر، نائب رئيس الشركة لسيارات السباقات وطرازات :GT "ستشهد السنوات القادمة مشاركة عملائنا من مالكي سيارة GT2 RS Clubsport في سباقات السيارات العالمية، ولن تقتصر مشاركتهم على الأيام المخصصة لهواة سباقات السيارات على حلبات السباق. ونُجري حاليًا محادثات بناءة ومثمرة مع شركة تنظيم سباقات السيارات SRO في هذا الشأن".



وتجدُر الإشارة إلى أن التقنيات المستخدمة في سيارة السباق هذه من فايزاخ مستوحاة من السيارة الرياضية عالية الأداء ‎911 GT2 RS، تمامًا كما هو الحال مع طراز ‎935 الذي كشفت بورشه عنه النقاب منذ تسعة أسابيع، كما أن السيارتين تعملان بالمحرك نفسه الذي يدفع السيارة الشقيقة لهما المخصصة للسير على الطرق العادية: أحدث محرك مسطح سداسي الأسطوانات مزودة بشاحن توربيني مزدوج سعة ‎3.8 لتر.



وتنتقل القوة المتولدة من المحرك الخلفي إلى محور العجلات الخلفية البالغ عرضه ‎310 مليمتر عن طريق ناقل حركة ثنائي التعشيق ومحكم التثبيت بسبع سرعات .(PDK) ويمكن للسائق تغيير سرعة السيارة من خلال أزرار تغيير السرعة الموجودين على عجلة القيادة، شأنها في ذلك شأن جميع الإصدارات المخصصة للسباق من طراز .911 ويسهم تثبيت المحرك وراء المحور الخلفي في الحصول على أداء ممتاز لقدرة السحب وعمل المكابح. كما أن آليات المكابح الفكيّة سداسية المكابس والمصنوعة من الألمنيوم بكتلة واحدة والمخصصة للسباقات المثبتة في المحور الأمامي بالإضافة إلى أقراص المكابح الفولاذية المُحزَّزة ذات التهوية الداخلية بقُطر يصل إلى ‎390 مليمترًا يعملان على تحقيق قيمة فائقة للتباطؤ بالمحور الأمامي. أما المحور الخلفي، فقد فثبتت عليه مكابح فكيّة رباعية المكابس، وأقراص ذات قطر ‎380 مم.



سيرًا على خطى السيارة ‎911 GT2 RS المخصصة للسير على الطرق العادية تأتي نسخة Clubsport منها بوزن ‎1390 كيلوجرام، ومجهزة بنظام PSM (نظام بورشه للتحكم في الثبات)، الذي يشمل التحكم في قدرة السحب ونظام المكابح المانعة للانزلاق .(ABS) وبفضل لوحة المفاتيح على شكل خريطة المثبتة في الكونسول الأوسط، يمكن تعديل أنظمة المساعدة هذه على نحو منفصل، أو إيقافها كليًّا، وذلك حسب ظروف القيادة.



وكانت سيارة بورشه طراز ‎911 GT3 R لعام ‎2019 مصدرًا للإلهام في تصميم عجلة القيادة المصنوعة من الكربون وشاشة العرض الملونة المتوارية خلفها. كما يتوفر قفص حماية ضخم يجاوره مقعد رياضي لشخص واحد مجهزٌ بحزام أمان سداسي النقاط لضمان أقصى مستوى للأمان والسلامة. وتتميز السيارة بتكييف هواء يعمل على تبريد المقصورة الداخلية بدرجة مثالية.



يمكن طلب سيارة بورشه الجديدة ‎911 GT2 RS Clubsport مباشرةً من قسم السيارات الرياضية بشركة بورشه. ومن المتوقع أن يستلم العملاء الذين يطلبون سياراتهم بدءًا من مايو ‎2019 في احتفالات خاصة بمناسبة تسليم السيارات.



شهد معرض لوس أنجلوس للسيارة الظهور العالمي الأول لسيارة بورشه ‎911 GT2 RS Clubsport في نسختها شبه القياسية التي تخطف الأنظار.