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محافظات

محافظ الغربية: تلقينا 1734 طلبا لواضعي اليد للتقنين.. فيديو وصور

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 05:06 م
صدى البلد
أحمد على
أكد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية أن الدولة تقف فى صف المواطن ولن تضيع حقه، وتعمل من أجل الصالح العام لاسترداد حق الشعب والإنفاق على المشروعات القومية والخدمية الكبرى التي تعود بالنفع على المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البت الثانية لتقنين أوضاع واضعى اليد على أملاك الدولة طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 وذلك لاستكمال تنفيذ إجراءات خطة الدولة لإنهاء ملف تقنين الأوضاع.

بدأ الاجتماع بالنظر في التظلمات المقدمة من واضعى اليد على أملاك الدولة وعددهم 201 ملف الذين تم البت في ملفاتهم باجتماع اللجنة السابقة بتاريخ 13/11/2018 وبناءً على توجيهات محافظ الغربية وافقت اللجنة على التخفيض بما يتناسب مع الصالح العام للدولة ومراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين وتأكيدًا على أن الدولة تقف في صف المواطن ولتشجيعه على سرعة إنهاء إجراءات التقنين.

وخلال الاجتماع تم البت في عدد 229 طلب تقنين التعديات على أملاك الدولة حيث تم اعتماد الأسعار التي تم وضعها بمعرفة اللجان المشكلة بقرار المحافظ.

وتم مراعاة تقييم الأسعار خلال هذه اللجنة بناءً على ماتم في التظلمات المقدمة من المواطنين، على تقييم اللجنة السابقة وبذلك يكون تم البت في 476 طلبا جاهزين للتقنين.

وبناءً على هذا الاعتماد ستقوم الوحدات المحلية بإخطار المواطنين الذين تم البت في ملفاتهم لسداد نسبة 25% من المبلغ الذي تم تحديده خلال الاجتماع ولتقسيط باقي المبلغ على 3 سنوات.

وفي هذا الإطار وجه محافظ الغربية، بمراعاة الأسعار الفعلية والتقييم السليم المنصف للمواطن والدولة ومراعاة الظروف الاجتماعية والمعيشية للمواطنين.

والجدير بالذكر أن محافظ الغربية، أصدر قرارا بتشكيل عدد 12 لجنة لتقنين أوضاع التعديات على أراضي أملاك الدولة موزعة على مراكز المحافظة للإسراع في إجراءات التقنين والانتهاء منها فى موعد أقصاه 31/12/2018.

وعلى هامش الاجتماع شدد محافظ الغربية على الالتزام بإزالة كافة التعديات والمخالفات فى المهد وتنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة سابقًا مشيرًا إلى أن منظومة التغيرات المكانية ترصد أى مخالفات أو تعديات.

كما أكد محافظ الغربية أن الهدف هو الوصول إلى مرحلة الإلتزام من المواطنين والالتزام بالإجراءات القانونية وعمل التراخيص وإتباع القوانين المحددة لذلك.

وجدير بالذكر أن إجمالى عدد طلبات التقنين المقدمة 1734 طلبا وسدد منهم رسم الفحص 1454 طلبا وتم فحص 946 طلبا تقنين ومعاينة 545 طلبا وجار فحص 508 طلبات ومعاينة 191 طلبا واستمرار اللجان بصفة مستمرة حتى نهاية التقنين طبقًا للقانون 144 لسنة 2017.

وفى نهاية الإجتماع أكد محافظ الغربية متابعته الدورية لأعمال لجان تقنين التعديات على أراضى أملاك الدولة (حق الشعب) للتأكد من إنهاء أعمال اللجان قبل المدة المحددة.
محافظ الغربية: تلقينا 1734 طلبا لواضعي اليد للتقنين.. فيديو وصور
محافظ الغربية: تلقينا 1734 طلبا لواضعي اليد للتقنين.. فيديو وصور
محافظ الغربية: تلقينا 1734 طلبا لواضعي اليد للتقنين.. فيديو وصور
محافظ الغربية: تلقينا 1734 طلبا لواضعي اليد للتقنين.. فيديو وصور
محافظ الغربية: تلقينا 1734 طلبا لواضعي اليد للتقنين.. فيديو وصور
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