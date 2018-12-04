القومية للإنتاج الحربي توضح نوعية الأسلحة الدفاعية التي تنتجها مصر..فيديو

قال الدكتور حسن عبد المجيد، نائب ورئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، أن هناك 11 شركة من شركات الإنتاج الحربي بمنتجات متنوعة من الأسلحة التي تم تصنيعها بأيادي مصرية.



وتابع "عبد المجيد" خلال تصريحاته للفضائية الأولى المصرية، أن المعرض يحوي العديد من أسلحة وذخائر الدبابات بمختلف الأعيرة والأنواع، إضافةً إلى كافة أنواع ذخائر المدفعية.



واشار "عبد المجيد" إلى أن المعرض يعرض الأسلحة المختلفة لجنود المشاه وعناصر المدفعية، مشيرًا إلى أن شركة قها للصناعات الكيميائية، كل ما يلزم الخداع، إضافة إلى أن مصنع "300" يصنع كافة أنواع الأسلحة الصغيرة التي تخدم بدورها على الكبيرة، ويصنع مصنع 18 الحربي ينتج كافة أنواع البارود التي تستخدم في كافة الأعيرة، الأمر الذي يخلق منظومة متكاملة لصناعة السلاح المصري.



وأضاف "عبد المجيد" أن مصر الآن تصنع كباري الإقتحام العائمة سريعة الإنشاء بنسبة تصنيع محلي 97.5%.