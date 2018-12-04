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أخبار البلد

خلال لقاء علمي لجمعية القلب: أدوية جديدة لمنع الجلطات لا تسبب نزيفا

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 05:07 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
قال الدكتور حمزة قابيل أستاذ القلب بجامعة بنها، رئيس شعبة التجلط بجمعية القلب المصرية، إن جلطات الدم من أخطر المشاكل المهددة لحياة الإنسان وقد تصيب الشريان التاجي للقلب أو إحدى شرايين المخ أو الرئة أو الأطراف، مشيرا إلى أن نسب الإصابة بها كبيرة على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال ختام اللقاء العلمي الأول لشعبة تجلط الدم بجمعية القلب المصرية، بمعهد القلب القومي.

وأضاف "قابيل"، أن التقدم الهائل في تصنيع واكتشاف الأدوية الحديثة للجلطات والمانعة لتكوينها من الأصل، أصبح من السهل التمكن من علاج هذه المشاكل القاتلة بل ومنع تكوينها في العديد من المرضي، حتي أن الجيل الحديث من دعامات القلب مغطي بمادة دوائية تتسرب بالتدريج وتمنع تكوين جلطات الدم مما يضاعف من نجاحها وتحقيق الهدف لسنوات طويلة.

وأشار إلى أن من أحدث الأدوية المسيلة للدم هي التي يمكن استخدامها بفاعلية دون متابعة دائمة بالتحليل و لا تسبب نزيفا شديدا كالأدوية المثيلة السابقة، وتستخدم بأمان وفاعلية في حالات الرجفان الأذيني التي لا علاقة لها بالصمام الميترالي.

شارك في اللقاء ما يزيد عن ١٠٠ طبيب، وألقى المحاضرات رواد طب القلب بمصر، علي رأسهم د. جمال شعبان عميد معهد القلب، د. مجدي عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية لأمراض القلب، د. حسام قنديل رئيس قسم القلب بالقصر العيني، د. أحمد يحيى أستاذ القلب بمعهد القلب و د. محمد ذكي أستاذ القلب بمعهد القلب.

وتناولت الندوات أحدث المعلومات عن الأدوية المسيلة للدم سواء في مجال جلطة الشريان التاجي، أو جلطة الرئة أو علاج منع الجلطات الناتجة عن الرجفان الأذيني واحدث طرق العلاج الخاصة لها، كما شملت المحاضرات طرق السيطرة على النزيف الذي يحدث أحيانا من هذه الأدوية وطرق التعامل معها.
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