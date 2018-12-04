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رياضة

تغير مواعيد مباريات فريق طنطا بدوري القسم الثاني

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 05:01 م
صدى البلد
عبدالله هشام
قررت لجنة المسابقات بدوري الدرجة الثانية برئاسة خالد كامل تغير موعد اقامة مباريات فريق طنطا لإقامتها في التوقيت النهاري بدلا من الليل اعتبارا من الجولة الثانية عشرة بدون جمهور .

وتقام المباراة القادمة أمام فريق سيدي سالم يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الثانية والنصف على ملعب الفريق ، بينما تقام باقي المباريات في تمام الساعة الثالثة عصرا.

جدير بالذكر أن فريق طنطا يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب مجموعة بحري برصيد 15 نقطة .
تغير مواعيد مباريات فريق طنطا بدوري القسم الثاني
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