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رياضة

ندوة التوعية الصحية لعائلات لاعبي الأولمبياد الخاص المصري بحدائق الأهرام

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 05:00 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى - عمرو الحلوانى
نظم اليوم، الثلاثاء، الأولمبياد الخاص المصري ندوة للتوعية الصحية لأسر وعائلات اللاعبين بنادي حدائق الأهرام ضمن مبادرة المجتمعات الصحية للأولمبياد الخاص تحت رعاية we وكوكاكولا مصر.

حضر الندوة من الأولمبياد الخاص المصري الصحية حسن صابر مدير فرع الجيزة و، محمد سرور نائب مدير المبادرات، مصطفى شوقى مساعد مدير فرع الجيزة دكتور محمود فرج خبير اللياقة البدنية ، دكتور ماجى هانى طبيبة الاسنان لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ، دكتور محمود جبر رئيس جهاز ذوى الاحتياجات الخاصة بنادى حدائق الأهرام بالأضافة إلي ٢٥ فرد أسرة من نادي حدائق الأهرام والمدرسة الحديثة.

اشتملت الندوة على عدد من المحاضرات أولها محاضرة عن التغذية الصحية السليمة قدمها الدكتور محمود فرج والمحاضرة الثانية عن مشاكل الأسنان وطرق التعرف عليها والوقاية منها قدمتها الدكتورة ماجي هاني.

الجدير بالذكر أن الأولمبياد الخاص المصري عقد عدة ندوات للتوعية الصحية في عدد من الأماكن في محافظات مصر ضمن مبادرة المجتمعات الصحية التي أطلقها الأولمبياد الخاص الدولي خلال العام السابق ومستمرة حتى الآن.
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