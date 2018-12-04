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فن

نجلاء الحديني لـ صدى البلد: سجن النسا من أقرب الأعمال لقلبي

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 05:07 م
صدى البلد
شيري نبيل
قالت المؤلفة نجلاء الحديني إن مسلسل "سجن النسا" من أقرب الأعمال التي قدمتها طوال مشوارها الفني لأنه كان قريبا من الشارع المجتمع لما ناقشه من قضايا حقيقية موجودة في المجتمع.

وأضافت في تصريح لـ "صدى البلد" أن المسلسل ناقش قضايا حقيقية من خلال 3 قصص حقيقية في المجتمع من واقع وليست من الخيال.

يذكر أن آخر أعمال نجلاء مسلسل "كأنه إمبارح" الذي حقق نجاحا جماهيريا كبير يشارك في بطولة المسلسل "أحمد وفيق، وفاء صادق، إسلام جمال، محمد سليمان، محمد الشرنوبي، مي الغيطي، أحمد خليل ومحسن منصور، وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف الكاتبة مريم ناعوم، أخرجه في البداية حاتم علي، ثم أكمله المخرج أكرم فريد".
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