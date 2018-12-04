محافظ دمياط تتابع آخر تطورات جهود البحث عن المركب المفقود

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط متابعتها المستمرة لأعمال البحث والإنقاذ عن المركب الدمياطى "ياسين الزهيرى" المفقود منذ يوم الخميس الماضي بخليج السويس.



وصرحت المحافظ أنه تم التواصل مع قادة القوات البحرية بالسويس ومكتب مخابرات حرس الحدود واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس لتكثيف جهود البحث والإنقاذ وتحديد موقع المركب المفقود والذى كان يضم على متنه 14 صيادا مؤكدة بذل أقصى الجهود للعثور عليها فى أقرب وقت ممكن.



كان قد أعلنت أمس جمعية الصيادين بعزبة البرج عن غرق مركب دمياطى تحمل اسم "ياسين الزهيري" بخليج السويس وفقدان الاتصال مع طاقم المركب وانتشال بعض المتعلقات الشخصية لطاقم المركب دون العثور على أي من طاقم المركب سواء حيا أو ميتا.

