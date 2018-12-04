تشكيلية سعودية: محمد بن سلمان يقدم الدعم للمرأة فى كل المجالات.. صور



وشددت على أن الأعوام القادمة ستشهد مزيدا من التقدم والدعم للمرأة فى المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن سمو ولى العهد الأمير محمد بن سلمان يدعم المرأة بشكل كبير لكى تنطلق فى كل المجالات ويحاول توفير كل أنواع الدعم للمرأة فى المملكة، وبالرغم من أنه مازال هناك بعض الحواجز، إلا أننى أعتقد أن الأيام القادمة ستشهد مزيدا من الحراك من أجل دعم حرية المرأة فى المملكة.



وبالنسبة للحركة الفنية والثقافية بالمملكة العربية السعودية، أوضحت أنها تحتاج مزيدا من الخطوات والحراك من أجل تتمكن الفنانات السعوديات من الإنطلاق بشكل أكبر، فالمؤسسات الثقافية والفنية بالمملكة تحتاج مزيدا من الوقت لكى تتمكن من أداء أدوارها لدعم الحركة الفنية والثقافية فى المملكة بشكل أكبر، خاصة أن معظم هذه المؤسسات حديثة العهد.

قالت الفنانة التشكيلية السعودية غدير حافظ إن تركيز معرضها "شتات بين الواقع والخيال" المقام بدار الأوبرا المصرية على المرأة كموضوع أساسى يأتى باعتبار أنها فى المقام الأول أنثى وتهتم بقضايا المرأة، فضلا عن أهمية قضايا المرأة فى أى مجتمع بحيث أنها تكون دائما هى قضايا الساعة بإعتبار أن المرأة كائن حساس، وتحتاج رعاية ودعما بشكل أكبر من الرجل.وأضافت فى حوار خاص لـ"صدى البلد" أنها تحاول دائما من خلال لوحاتها دعم قضايا المرأة وإبرازها، مثل قضايا الحرية فى التعبير والأسرة وأيضا المشكلات التى تتعرض لها فى المجتمع على مختلف المستويات كأم وكزوجة وكحبيبة وأخت.وأشارت إلى أن اختيار موضوع الشتات بين الحقيقية والخيال كعنوان للمعرض كان الهدف الرئيسى منه أن تنقل المتلقى من عالم الواقعى إلى عالم الخيال، خاصة أن الفاصل بين الواقع والخيال هو حالة الحيرة أو الشتات، وهذا ما حاولت التركيز عليه فى لوحات هذا المعرض وهى اللحظة بين الخيال الذى نأمل فيه، والواقع واختلافاته عما نأمل.وأوضحت أن هناك بعض اللوحات فى هذا المعرض تمثل تجربة شخصية ولكن ليس كل لوحاتى تتحدث عن تجربة شخصية حيث أن التركيز على التجربة الشخصية للفنان يؤدى إلى إصابته بالنرجسية وأنا ضد أن يتوقف الفنان عن حد وصف تجربته الشخصية ومع ذلك لا بأس من عمل أو عملين يركزون على التجربة الشخصية للفنان ولكن لا يصح أن تكون كل أعمال الفنان هى نتاج تجربته الشخصية فقط، ولكن أحاول دائما إظهار تجارب مختلفة وإبراز معاناة سيدات أخريات ممن احتك بهم فى الواقع العملى، وبالتالى فالمتواجد فى لوحاتى ليس معبرا فقط عن أحلام أو معاناة سيدة واحدة ولكنه تعبير عن تجارب مختلفة لسيدات مختلفة أيضا.ولفتت إلى أنها اكتشفت من خلال تجربتها أن المرأة هى المرأة فى كل مكان وزمان فالمرأة فى عالمنا العربى هى المرأة فى أوروبا هى المرأة فى كل مكان وزمان ولا يوجد اختلافات كبير، وتركيزى فى لوحاتى على المرأة لأنها دائما هى قوام المجتمع.