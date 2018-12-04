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محافظات

انتخاب محافظ دمياط لعضوية شبكة النساء المحلية المنتخبة في أفريقيا

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 05:13 م
صدى البلد
زينب الزغبي
أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية انتخاب الدكتورة منال عوض محافظ دمياط لعضوية "شبكة النساء المحلية المنتخبة REFELA" كأحد أعضاء مجلس الشبكة من ضمن التسعة مقاعد المخصصة لشمال إفريقيا بالمنظمة. 

وكذا عضوية مصر بالمكتب التنفيذى الذى يتولى وضع ومتابعة سياسات المنظمة والميزانية الخاصة بها وذلك خلال التقرير المرسل إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول مشاركة الوزير والوفد المرافق له في أعمال القمة الثامنة لمنظمة الدول والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية "UCLGA" التى عقدت في مدينة مراكش المغربية.

كما أكد اللواء شعراوى في تقريره أن المشاركة المصرية قد حظيت بتقدير الجهات المسئولة بالمنظمة وكافة المسئولين المغاربة مشيرا إلى أن مصر حققت عددا من المكاسب والنجاحات المهمة من خلال مشاركتها فى الاجتماعات الخاصة بالمنظمة خاصة في إطار استعدادها لتولى رئاسة الاتحاد الإفريقى لعام 2019.

وأوضح الوزير أنه من هذه النجاحات التى تم الإعلان عنها في ختام اجتماعات القمة الثامنة الموافقة على إنشاء مقر للمنظمة لدول شمال إفريقيا التسعة بالقاهرة، مضيفا أنه تم أيضا انتخاب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لشغل مقعدا في المجلس التنفيذى للمنظمة ضمن ثلاثة مقاعد مخصصة لإقليم شمال إفريقيا في إطار 15 مقعدا بالمجلس، بالإضافة إلى انتخاب كل من محافظ القاهرة "ممثل دائم" ومحافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم لعضوية المجلس الأفريقى للمنظمة(Pan African council) والذى يضم 45 عضوا وأضاف الوزير أن المنظمة تعتزم إلغاء شرط المنتخبات فى عضوية شبكة النساء المحليات بالنظر لمكانة مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي وسمحت بعضوية مصر في شبكة النساء المحليات المنتخبة.

وأكد اللواء محمود شعراوى إن المشاركة المصرية فى كافة فعاليات القمة الثامنة للمنظمة تعد إضافة جديدة لرصيد مصر القوى بالقارة الأفريقية خاصة مع اقتراب مصر للاتحاد آلاف يقة لعام 2019

وأشار وزير التنمية المحلية إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسئولية على عودة مصر بقوة إلى القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن فوز مصر بعدد من المقاعد في المنظمة تعد ثقة كبيرة في مصر وقدرتها على الإسهام خلال الفترة المقبلة فى عملية التنمية المدن والأقاليم الأفريقية.

وذكر الوزير أن عودة مصر للمشاركة فى اجتماعات المنظمة خلال الفترة المقبلة ستفتح آفاق للتعاون مع نظرائنا فى الدول آلاف يقية وتعزيز لدور مصر على الصعيد الأفريقى في مجال الحكم المحلى واللامركزية.

وأضاف إن قمة المدن الأفريقية والتى شارك فيها نحو 47 وزير تنمية محلية ومسئولين عن المحافظات والمدن ونحو سبعة آلاف مشارك كانت فرصة لعقد مجموعة من اللقاءات الثنائية مع الوزراء والمسئولين المغاربة والأفارقة لتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للمحافظات المصرية للتفاعل مع المدن والمحافظات فى الدول الأخرى والذين أكدوا جمعيا على قدرة الرئيس السيسى على تحقيق التقدم والتنمية لدول القارة الأفريقية وقيام مصر بدور محورى ورئيسى لمواجهة كافة التحديات التى تواجه أفريقيا، كما رحبوا بعودة مصر القوية للمنظمة.
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