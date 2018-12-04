المعهد الفرنسي بالقاهرة يعقد مائدة مستديرة لتصميم المصنوعات اليدوية

يعقد بعد قليل المعهد الفرنسي التابع للسفارة الفرنسية بالقاهرة مائدة مستديرة تفاعلية في إطار معرض " TakeCaire" لتصميم المصنوعات اليدوية بمقر المعهد بالمنيرة تحت عنوان " Slow Design من التقليلد إلى الابتكار.



وأوضح المعهد في بيان له، أن الطاولة المستديرة سيشرف عليها كل من سيلفي بلانشيت مصصمة "ENSAD" والمؤسس المشارك لعلامة "TakeCaire" بالإضافة الي مشاركة عدد من المصممين الفرنسيين والمصريين المهتمين بتصميم منتجات بيئية تحترم البيئة.



جدير بالذكر أن معرض "TakeCaire" تم إفتتاحه بالامس وحتي الثامن من ديسمبر الجاري من الساعة 11 صباحا وحتي السابعة مساء.



