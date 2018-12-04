الشيخ حازم جلال يقدم تعريفا خطيرا للسحر والعاملين به

قال الشيخ حازم جلال، الداعية الاسلامية، إن هناك مشكلة خطيرة مثارة على الساحة هذه الفترة ، وهي كثرة الدجالين والسحرة، وأكذوبة الشيخ الراقي والمعالج و المحصن، لافتا إلى أن كل هذا نصب وخارج عن الشريعة الإسلامية.



وأضاف "جلال" خلال برنامج "المسلمون يتساءلون" المذاع على فضائية "المحور"، أن السحر ما هو إلا صرف الشيء عن حقيقته، سواء بكلام اوريكم أو بقول او بفعل يفعله الساحر في المسحور دون مباشرة منه أو سلطانا عليه.



وتابع الداعية الإسلامي، أن تأثير هذا السحر أما أن يكون في العين أو في القلب أو عن طريق البدن وأي أمر آخر.

