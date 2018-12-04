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أخبار البلد

فتح باب الترشح لرابطة النقاد الرياضيين بالصحفيين..السبت

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 05:10 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
قررت مجلس نقابة الصحفيين إجراء انتخابات رابطة النقاد الرياضيين، وفتح باب التقديم لخوض الانتخابات السبت المقبل. 

أعلن حسين الزناتى السكرتير العام المساعد المشرف على الشعب والروابط بنقابة الصحفيين، أنه تقرر فتح باب الترشح للمكتب التنفيذى لرابطة النقاد الرياضيين على منصب الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق وستة أعضاء اعتبارا من السبت المقبل الموافق ٨ ديسمبر .

وأشار الزناتى إلى أنه تقرر أيضًا أن تجرى الانتخابات يوم الأربعاء ٢ يناير بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بها، موضحًا أنه سيتم بدء تلقى طلبات الترشح بإدارة شؤون المجلس بالنقابة لمدة خمسة أيام، تنتهى الأربعاء ١٢ديسمبر ، ويتم إعلان كشوف المرشحين فى نهاية اليوم نفسه.

وأوضح المشرف العام على الشعب والروابط، أنه سيتم بعدها فتح باب الطعون والتنازلات لمدة ثلاثة أيام من الخميس ١٣ ديسمبر حتى الأحد ١٦ ديسمبر،  وتعلن فى نفس اليوم الكشوف النهائية للمرشحين وأعضاء الرابطة ممن يحق لهم التصويت، على أن تجرى الانتخابات بعدها بنقابة الصحفيين يوم الأربعاء ٢ يناير، وفى حالة الإعادة على أى من المناصب الثلاثة الرئيسية " الرئيس ، نائب الرئيس ، أمين الصندوق " تتم الانتخابات فى اليوم نفسه وفى حالة تساوى مرشحين أو أكثر فى عدد الأصوات يتم عمل قرعة لتحديد الترتيب أو الفائز بالعضوية .
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