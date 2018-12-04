رسميا .. أبا جيفر الإثيوبي يواجه الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

تأهل فريق أبا جيفر الإثيوبي لمواجهة الأهلي في دور الـ 32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا بعد الفوز على أساس تيليكوم الجيبوتي 5/3 بمجموع المباراتين .



ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب فى إثيوبيا 14 ديسمبر الجاري، على أن تقام مباراة العودة فى القاهرة 21 ديسمبر الجارى أيضا.



وكان الأهلى فقد لقب دورى أبطال إفريقيا فى نسختها الماضية بعد الهزيمة أمام الترجى بثلاثة أهداف دون رد .

