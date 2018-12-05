نجلاء الحديني: لا أفكر في الجزء الثاني لمسلسل «كأنه امبارح»

قالت المؤلفة نجلاء الحديني إنها لم تقرر بأن يكون هناك جزء ثان لمسلسل "كأنه أمبارح" على الرغم من النجاح الكبير الذي حققه العمل.





وتابعت في تصريح لصدي البلد: أنا لست ضد المسلسلات الأجزاء خاصة إذا كان العمل الفني يحتاج وهناك أعمال عادية الفترة الماضية لم تحقق نجاح بسبب أن التطويل بدون هدف.



