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فن

نجلاء الحديني: لا أفكر في الجزء الثاني لمسلسل «كأنه امبارح»

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 07:48 ص
صدى البلد
شيري نبيل
قالت المؤلفة نجلاء الحديني إنها لم تقرر بأن يكون هناك جزء ثان لمسلسل "كأنه أمبارح" على الرغم من النجاح الكبير الذي حققه العمل.

وتابعت في تصريح لصدي البلد: أنا لست ضد المسلسلات الأجزاء خاصة إذا كان العمل الفني يحتاج وهناك أعمال عادية الفترة الماضية لم تحقق نجاح بسبب أن التطويل بدون هدف.

يذكر أن آخر أعمال نجلاء مسلسل "كأنه إمبارح" الذي حقق نجاحا جماهيريا كبير يشارك في بطولة المسلسل "أحمد وفيق، وفاء صادق، إسلام جمال، محمد سليمان، محمد الشرنوبي، مي الغيطي، أحمد خليل ومحسن منصور، وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف الكاتبة مريم ناعوم، أخرجه في البداية حاتم علي، ثم أكمله المخرج أكرم فريد".
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