فوز سوق الأحد طرابلس كأفضل فيلم مستقل بمهرجان جامعة سيدة اللويزة السينمائي

فاز الفيلم الوثائقي "سوق الأحد طرابلس" للمخرج يحيى مراد بجائزة الزيتون الذهبي لأفضل فيلم مستقل في الدورة 12 من مهرجان جامعة سيدة اللويزة السينمائي الدولي (25 نوفمبر إلى 2 ديسمبر الجاري).



كما حصل الفيلم على جائزة مالية تقدر بـ1300 دولار، قرر المخرج مشاركتها مع البائعين المشاركين في الفيلم إيمانا منه بضرورة مقاسمة نجاح الفيلم مع أبطاله الذين منحوا وقتهم ومجهودهم وثقتهم حتى يرى الفيلم النور.



مهرجان جامعة سيدة اللويزة السينمائي الدولي هو مهرجان للأفلام القصيرة تأسس عام 2007، يحتفي كل عام بهدفه الأساسي وهو الشباب، حيث يروج لأفلام صناع السينما الواعدين من خلال عرض أفلامهم أمام حشد جماهيري كبير حتى يرى العالم موهبتهم وتفوقهم الفني.



الفيلم شارك في عدة مهرجانات دولية كان آخرها مهرجان أفلام الحضر في فرنسا، كما عرض في العديد من المهرجانات منها مهرجان ساو باولو السينمائي الدولي، ومهرجان كليرمونت السينمائي الدولي للأفلام القصيرة ومهرجان مونتريال الدولي للأفلام الوثائقية.



ويتناول الفيلم قصة مجموعة من المحاربين السابقين تمزقهم الحرب الأهلية اللبنانية والاحتلال السوري، وفي رحلتهم نحو الحرية، يتجهون إلى مدينة طرابلس، حيث يستقر بهم المقام في السوق الشعبي، أو سوق يوم الأحد، الذي يتحول مع الوقت إلى أكثر من مجرد سوق بالنسبة لهم، ليصبح المكان حيث يجدون الحرية، الفيلم الوثائقي من إخراج يحيى مراد، وتتولى MAD Solutions توزيعه في الوطن العربي.