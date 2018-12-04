يا فرحة ما تمت.. الإصابة تضرب رامي ربيعة من جديد في تدريب الأهلي

أُصيب رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال التقسيمة التي أجراها محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأحمر، خلال مران اليوم.



ولم يتمكن ربيعة من استكمال التقسيمة، حيث غادر الملعب رفقة خالد محمود طبيب الفريق الأحمر.



ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة التي تقام مساء غد والمؤجل من الجولة السابعة من بطولة الدوري العام.



يذكر أن رامى ربيعة بعيد عن فريق الأهلى منذ عدة أشهر بسبب معاناته المستمرة مع الإصابات، كما أنه عاد بعد الشفاء من إصابة مزمنة ولم يشارك فى أى مباراة مع الأهلى.

