تعرف أكثر على ملامح العلاقات المصرية الكويتية.. فيديو

عرضت فضائية "DMC" اليوم الثلاثاء، تقريرًا خاصا بالعلاقات المصرية الكويتية، تزامنًا مع لقاء وزير الخارجية المصري الوزير سامح شكري بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر.



ذكر التقرير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بزيارتين للكويت في يناير 2015 ومايو 2017، كما زار أمير الكويت زار مصر 4 مرات بعد ثورة يونيو 2013.



وأشار التقرير إلى أن الكويت تحتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة دول العالم المستثمرة في مصر والثالثة عربيًا، إضافةً إلى أن حجم استثماراتها المتراكمة في مصر يبلغ 15 مليار دولار، إضافةً إلى أن الإستثمارات المصرية بالكويت تبلغ نحو 1.1 مليار دولار.



وأضاف التقرير أن الاستثمارات الكويتية في مصر تتركز في قطاعات السياحة والتشييد والبناء والصناعة، كما أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو 3 مليارات دولار.

