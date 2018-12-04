بنات عبد الرحمن.. فيلم روائي إنتاج مصر أردني

وقعت عدد من شركات الإنتاج على اتفاقية إنتاج مشترك للفيلم الروائي الطويل بنات عبد الرحمن من تأليف وإخراج زيد أبو حمدان وبطولة صبا مبارك، خلال فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما التي أقيمت ضمن الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.



وأشارت الممثلة الأردنية إلى أن مشروع الفيلم "يؤكد إمكانية التعاون العربي في إنتاج أفلام، فشركة مصرية تساهم في إنتاج فيلم أردني خطوة مهمة لنا.



ورحب السيناريست والمنتج محمد حفظي مؤسس ورئيس فيلم كلينك، رحب بالاتفاق قائلًا "ليست هذه المرة الأولى التي أشارك فيها بإنتاج فيلم أردني، وبالنسبة لي كنت أسعى دائمًا لمثل هذه الشراكات التي تفتح الحواجز بين الأسواق السينمائية العربية، والأفضل أن هذه الشراكة جاءت من خلال تواجد الأربع شركات في فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما التي تمثل مساحة تلاقي وتعاون ضرورية بين أطراف الصناعة داخل العالم العربي ومع الصناعة العالمية، وأصبحت لا غنى عنها بأي مهرجان".