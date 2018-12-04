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سحر الجعارة: نحتاج قانونا رادعا لمنع زواج القاصرات.. فيديو

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 06:25 م
صدى البلد
محمد القاضي
قالت الكاتبة الصحفية سحر الجعارة، إنه تم تقنين الزواج العرفي لتلافي آثار مشكلة زواج القاصرات، موضحه: «كان يأتي ثري من دولة ما يتزوج من قاصرة ويتركها حامل ويقطع ورقة الزواج».

وأضافت "الجعارة"، خلال استضافتها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المُذاع عبر فضائية "دي أم سي"، أنه تم تعديل القانون لكي يُنسب الطفل، لافتة: «الزواج العرفي يترتب عليه إثبات نسب الطفل، وحق المرأة في الطلاق».

وأشارت إلى أنه لا بد من محاسبة ولي الأمر الذي يوافق على زواج ابنته القاصرة معقبه: «نحتاج قانون رادع لمنع ظاهرة زواج القاصرات»، موضحه أن القانون لا بد أن يتضمن رفع سن الزواج، وألا يؤخذ بشهادات التسنين.
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