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الابتكار قوة شعار تعود به الهيئة العربية للتصنيع بشكل جديد بمعرض ايدكس 2018

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 08:13 م
ايدكس2018
"ايدكس"2018
محمد إبراهيم - كريم الخطيب
شهد الجناح الخاص بالهيئة العربية للتصنيع بمعرض "إيدكس" 2018، إقبالا كثيفا من الوفود المشاركة في المعرض من مختلف دول العالم، للتعرف على المنتجات التي تصنعها الهيئة، وحرص العديد من زوار المعرض القادمين من أفريقيا والشركات الأجنبية للاطلاع على مصنوعات الهيئة المتميزة.

الهيئة التى أنشئت عام 1975، بمشاركة 4 دول عربية ككيان صناعى عسكرى لتلبية احتياجات الدول العربية من معدات، تطور عملها ليمتد للمشروعات العملاقة فى المجال المدنى، وخاصة مشروعات البنية التحتية وخدمة المجتمع.

حيث تقوم الهيئة بإنتاج محطات تحلية مياه البحر وتنقية مياه الشرب ومعالجة مياه الآبار والصرف الصحى والصرف الصناعى، كذلك تصنيع معدات توليد الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة، والمعدات والأجهزة الإلكترونية، ما يضع الهيئة فى المرتبة الأولى كصرح صناعى عملاق، إلى جانب ذلك فهى ركيزة أساسية فى حماية الأمن القومى العربى.

واستطاعت الهيئة العربية للتصنيع، تحت رئاسة الفريق عبد المنعم التراس، أن تقدم شكلا جديدا ومحترفا للصناعات العسكرية تحت شعار "الابتكار قوة"، حيث شاركت الهيئة في معرض "إيديكس" الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، بجزء من المنتجات؛ فى مقدمتها أعمال المهندسين العسكريين فى فتح الثغرات، وجزء آخر في مجال عمرة الطائرات، وثالث يتعلق بالعربات المدرعة.

واستطاع الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة، إعادة تسويق الهيئة العربية للتصنيع بشكل محترف لتصل للعالمية، حيث يشارك مهندسي الهيئة فى المعرض للتعرف على تصميم الشركات الأجنبية، وما جاء بالشركات الأخرى، من أجل تبادل الخبرات والمهارات، والاضطلاع على أحدث الأنظمة الدفاعية في الدول الأخرى.
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