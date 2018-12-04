السفارة الكورية تمنح جوائز مسابقتها البحثية للفائزين

تنظم السفارة الكورية في القاهرة حفل توزيع جوائز مسابقتها البحثية، بحضور سفير كوريا الجنوبية والنائب أسامة هيكل، عضو مجلس الشعب.



وقد حملت المسابقة، التي تم الإعلان عن انطلاقها قبل شهر، عنوان سبل الارتقاء بالعلاقات المصرية الكورية.



وتهدف المسابقة إلى تعزيز سبل التعاون بين مصر وكوريا من خلال رؤية الشباب المصري، المهتم بالعلاقات الثنائية بين البلدين.



وسيتم إعلان أسماء الفائزين خلال الاحتفالية المنعقدة في مقر السفارة الكورية في القاهرة.