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أخبار البلد

السفارة السويدية تشارك في قمة RiseUp Summit 2018.. الجمعة

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 06:43 م
قمة RiseUp Summit
قمة RiseUp Summit 2018
محمود نوفل
أعلنت السفارة السويدية بالقاهرة عن مشاركتها في قمة RiseUp Summit 2018 المقرر انعقادها الجمعة القادمة وحتى التاسع من ديسمبر الجاري حيث قالت "إن أصحاب المشاريع هم المبدعون الذين أنشأوا عالم الغد وحيث يساعدون الاقتصادات على النمو."

وأوضحت السفارة، في بيان لها، أنه وعلى مدى السنوات القليلة الماضية, كانت السفارة ومعهد سفنسكا تعمل على ربط النظم الأيكولوجية السويدية و المصرية لتنظيم المشاريع.

وذكرت السفارة أن السويد سيكون لديها اكبر وفد ريادة أعمال إلى مصر للمشاركة في قمة RiseUp Summit 2018 من أجل تمكين رواد الأعمال بالشراكة مع مؤسسة " enpact" الألمانية وكذلك الشركات الناشئة, والمستثمرين, والخبراء.

جدير بالذكر قمة RiseUp Summit 2018 ستجمع بين منظمي المشاريع والمبدعين من جميع الأنحاء بالشراكة مع enpact ي والشركات الناشئة, ووفود من السويد, وألمانيا, وتونس, ولبنان, والمغرب, والعراق, والأردن, ومصر, والمملكة المتحدة, وأستراليا,

ومن المقرر أن يشارك 60 من المتكلمين و الخبراء وأصحاب المشاريع من جميع أنحاء العالم لحضور RiseUp Summit 2018 .
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