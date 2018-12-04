جيل السوشيال ميديا.. مريم وأخواتها أقنعوا والدهم بالسفر بـ ملف power point



وحكت مريم أنور لـ صدى البلد قائلة: شارك الأشقاء في جمع المحتوى والصور المناسبة، التي تبرز الهدف من السفر إلى محافظة الإسكندرية، وعرض معالم عروس البحر، والأماكن المقرر زيارتها خلال الرحلة.



وانتهت مريم أنور بمشاركة شقيقاتها من إعداد ملف الباور بوينت، وإرساله للوالد عبر ال Email، ليفاجأ الوالد بالطريقة المبتكرة التي عرضت بها مريم رغبتها في السفر إلى الإسكندرية، وقرر الرد عبر ال Email بالموافقة.



ولم يستطع الوالد رفض طلب بناته أمام المجهود الذي بذلوه، والطريقة المبتكرة التي استخدموها لتقديم فكرتهن، متمنيا لهن السلامة، والسعادة في الرحلة.



وقالت الطالبة مريم، إنها تتفهم خوف الأهل على أبنائهم خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالسفر، موجهة نصيحة للأبناء الراغبين في إقناع أهلهم بالسفر، بشرح تفاصيل الأماكن المقرر لهم زيارتها، ومواعيد الذهاب والعودة، ومدى احتياجهم للسفر.

فكرت مريم أنور، الطالبة بكلية التجارة جامعة عين شمس، في وسيلة جديدة لتقنع والدها الأستاذ بجامعة عين شمس، بالسفر إلى الإسكندرية برفقة شقيقاتها، مشيرة إلى أنها لم تجد طريقة أفضل تتناسب مع شخصية والدها الأكاديمية، سوى عرض باور بوينت.وأيدت شقيقات مريم الفكرة، التي تعلمتها من والدها، وبحكم مشاركتها في العديد من الأنشطة الطلابية، لتبدأ رحلة التفكير في محتوى ملف الباور بوينت، وترتيبه بطريقة جيدة.