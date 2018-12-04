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أخبار البلد

العالم جمال مصطفى سعيد يلقي محاضرات بمدريد.. والمصريون بالنمسا: فخورون بك

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 06:34 م
صدى البلد
سعيد العربي
قال الكاتب المصري المقيم بالنمسا بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن النماذج المصرية الفذة تدعونا للفخر بها مرة، كما تدعونا للفخر ببلادنا العظيمة الولادة مرة أخرى.

وذكر "العبيدي"، أن العالم المصري الدكتور جمال مصطفى سعيد أستاذ الأورام بجامعة القاهرة أحد أبرز هؤلاء الذين يرفعون اسم مصر في الخارج، والذي نتشرف به في المحافل الطبية في البلدان الأوروبية، مضيفا ان مشاركته فى أكبر مؤتمر للاتحاد الأوروبي (للالتهابات البكتيرية حول العالم)، الذى تجرى أحداثه حاليا فى العاصمة الإسبانية مدريد والذي تم تنصيب العالم المصري رئيسا له ومتحدثا فى الجلسة الافتتاحية، بالإضافة إلى جعله مُقيِّما للأبحاث التى ألقاها علماء العالم وذلك للقيمة العلمية والعالمية غير مسبوقة له كما جاء فى أوراق المؤتمر.

وأشاد مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج بالمحاضرة التي ألقاها العالم المصري الدكتور جمال مصطفى سعيد والتي حرص في نهايتها على الحديث عن مصر وعرض مجموعة من الصور منذ عهد الفراعنة، وكذلك استثمار تلك الفرصة ليعرض أحداثا معاصرة عن مصر وكيف كانت مصر سنة 2011، وكيف أصبحت فى عهد الرئيس السيسي مستعرضا المشاريع الضخمة خصوصا مشروع الـ 100 مليون لمكافحة فيروس سِى، ايضًا مشروع محور قناة السويس وشبكة الطرق الجديدة والعاصمة الإدارية وغيرها من المشروعات العملاقة، ودعوته المشاركين في هذا المؤتمر الهام للحضور جميعا إلى مصر وعقد مؤتمرهم القادم فى شرم الشيخ كل ذلك عكس أهمية العالِم المثقف الواعي العاشق لوطنه الغيور عليه المؤمن بدوره المتعدد الجوانب في تقديم بلده وإبرازها في أجمل صورة، وتقديمها كوجهة سياحية مرة واستثمارية أخرى وعلمية مرة ثالثة.

وتوجه "العبيدي" بالشكر للدكتور جمال مصطفى سعيد مؤكدا فخر الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج به كنموذج مصري متميز يحرص على رفع شأن بلده في الخارج، مؤكدا أن الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج سوف يقوم بتكريمه بعد التواصل معه لتحديد موعد لذلك.
العالم جمال مصطفى سعيد يلقي محاضرات بمدريد.. والمصريون بالنمسا: فخورون بك
العالم جمال مصطفى سعيد يلقي محاضرات بمدريد.. والمصريون بالنمسا: فخورون بك
العالم جمال مصطفى سعيد يلقي محاضرات بمدريد.. والمصريون بالنمسا: فخورون بك
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