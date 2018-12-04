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أصل الحكاية

2 جنيه بلاستيك.. حكاية عُملة انتهت قبل أن تبدأ

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 06:29 م
عملات معدنية مصرية
عملات معدنية مصرية
أحمد سالم
الحديث عن طبع عملات جديدة بلاستيكية وعملات أخرى فئة 2 جنيه، بات يحتل المساحة الأكبر في تداولات الأنباء عبر الإعلام التفاعلي "السوشيال ميديا" خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، قبل أن تتدخل الحكومة لتفصل القول حول حقيقة تلك الأنباء.

عملات بلاستيكية 
البداية كانت من تصريحات صحفية منسوبة لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، حيث أعلن عن بدء إنتاج نقود بلاستيكية من بعض فئات النقد المصرية وذلك بمطبعة البنك المركزي المصري الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أنَّه سيتم تداول تلك النقود خلال عام 2020.
2 جنيه بلاستيك..
وقال إنه سوف يتم إنتاج فئات النقد الجديدة بأحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة في العالم، مشددًا على أنَّ القرار جاء للحد من تزوير الأموال الورقية وخفض تكلفة الطباعة.

المركزي يدرس 
وفي نفس الوقت، كشف المهندس خالد فاروق، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، عن عدم تلقي البنك حتى الآن أي تعليمات أو يتخذ أي إجراءات بشأن طباعة أو تداول العملات البلاستيكية.

وقال فاروق، في تصريح خلال اتصال هاتفي مع "صدى البلد"، إن القرار متروك لطارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، لأن مثل هذه الإجراءات تتم دراستها بعناية
2 جنيه بلاستيك..
وتمتاز النقود البلاستيكية حول العالم بالمرونة والقوة والسمك الأقل، الأمر الذي يتيح عمرًا افتراضيًا أطول يصل إلى نحو 5 أضعاف عمر الفئة الورقية فضلا عن مقاومتها للماء، وصعوبة تزويرها.

عملة الـ 2 جنيه 
مع الحديث عن العملات البلاستيكية وتردد شائعات عن طرح عملة فئة الـ 2 جنيه، ربط البعض بين الأمرين لتكون العملة الجديدة فئة 2 جنيه بلاستيك.

وتدخل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لينفي ما تردد بشأن طرح الحكومة عملة فئة “2 جنيه” وتداولها ‏في الأسواق.
2 جنيه بلاستيك..
وأوضح المركز الإعلامي أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك ‏الأنباء تمامًا, مؤكدة أنه لا نية لإصدار عملة معدنية جديدة من فئة الجنيهين في الوقت الحالي

وقال إن العملات المعدنية الموجودة بالأسواق هي فئة 25 ‏قرشًا و50 قرشًا و100 قرش فقط، مُشيرةً إلى أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويستهدف زعزعة الثقة في الاقتصاد.
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