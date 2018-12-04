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ديني

علي جمعة: مطالبة قيادات الإخوان بالقصاص يناقض مبدأ قرآنيا شهيرا

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 06:32 م
صدى البلد
محمد شحتة
علق الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، على المشهد الشهير لقيادات الإخوان بديع ومرسي حيث يقول الأول للثاني فى أحد المؤتمرات "القصاص القصاص"، منوها بأن هذا يناقض المبدأ القرآني الذي ورد فى قوله تعالى "عفا الله عما سلف".

قال جمعة، فى لقائه على فضائية "سى بى سى"، إن نيلسون مانديلا طبق هذا المبدأ القرآني وفتح صفحة جديدة سماها "المصالحة" ووضع لها شروط وقواعد لتحقيق مبدأ التجاوز والعيش الجديد.

أشار إلى أن المبادئ القرآنية تعمل وتطبق فى المجالات المختلفة وهذا يحقق مشروعية القرآن لكل زمان ومكان.
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